Debutó con 12 años: "Aprendí de la derrota", dijo Henda Zaza

La siria Henda Zaza, de apenas 12 años de edad y la atleta más joven en participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, debutó en el certamen femenino de tenis de mesa con una derrota por 4 a 0 con la austríaca Liu Jia.

Los parciales del encuentro, jugado en el Metropolitan Gym de Tokio, fueron de 11-11, 11-9, 11-3 y 11-5 (24 minutos en total).

"Llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio ya fue un logro, no me pidieron que ganara, me pidieron que jugara bien. Creo que tuve una buena actuación y aprendí de la derrota", dijo Zaza a la página oficial de la competencia.

Zaza ganó el torneo clasificatorio de Asia Occidental el año pasado para llegar a los Juegos.

Entonces tenía 11 años y venció en la final a Mariana Sahakian, de Líbano, cuatro años mayor.

Mientras continúa su camino olímpico, la atleta ya hizo historia porque es la más joven en participar en el certamen desde México 1968 y sus conquistas son aún más relevantes si se tiene en cuenta que vivió su vida en medio de una guerra civil debido a que nació y se crió en Hama, un pueblo cercano a Homs, que fue devastado.