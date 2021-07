“Sansinena es un equipo sin figuritas, con jugadores dispuestos a dejar el alma”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com y peche1503@hotmail.com

“El llamado me sorprendió, nadie me había dicho nada y en Cerri no escuché ni un rumor sobre la posibilidad de volver a dirigir a Sansinena. No me la doy de nada y no necesito andar ocultando información, se dio todo de un día para el otro y en una charla de café”.

Sin preámbulos y con la amabilidad de siempre, Emiliano Ortiz explicó cada una de las razones que lo llevaron a convertirse en el entrenador del conjunto cerrense para el torneo Federal A, en reemplazo del interino Ricardo “Caito” Flores, quien estuvo al frente del plantel superior en dos partidos y no perdió: 3-0 a Ferro de General Pico y 2-2 con Villa Mitre en El Fortín.

“Recién cuando Dámaso (Larraburu, encargado del manejo del fútbol profesional en el club albirrrojo) me mandó un mensaje preguntándome si podíamos hablar, me di cuenta que me estaba considerando para un cargo que, al menos para mi, tiene un valor doble, por lo sentimental y por lo que representa poder dirigir en esta categoría por primera vez”, sostuvo, más feliz que ansioso, el ex defensor “tripero”.

El lunes pasado, Ortiz se reunió con Larraburu para ultimar detalles, pero antes tuvo que arreglar su salida de Tiro Federal, con el que había arrancado el Apertura 2021 de la Liga del Sur (en 6 cotejos, que fue cuando se interrumpió definitivamente el torneo, había conseguido 3 triunfos, un empate y 2 derrotas) y donde tenía definido un proyecto global junto a los técnicos de las restantes divisionales del fútbol aurivioleta.

—Algunos mal pensados creen que Larraburu actuó mal, que no tendría que haberse fijado en vos mientras estabas trabajando en otro club. ¿Te llamó para convencerte?

—El “Flaco” (Larraburu) se manejó con cautela y mucho respeto, no hizo nada fuera de lugar. Cuando me llamó, me consultó por mi situación en Tiro y si había alguna posibilidad de arreglar mi salida para ir a dirigir a Sansinena. Me dijo que me veía más maduro como entrenador y que confiaba en mi para hacerme cargo de semejante desafío.

“Le manifesté que, antes de seguir avanzando, tenía que hablar con la dirigencia de Tiro, aunque le adelanté que no iban a existir impedimentos porque cuando asumí como DT en ese club habíamos establecido una especie de cláusula de escape –uno de los tantos términos del fútbol moderno-- en caso de que apareciera una propuesta a nivel superior”, declaró “Pocho”, convincente y claro en sus afirmaciones.

“En un breve diálogo con Sergio Botta (presidente tirense), recibí el ok para sentarme a negociar con Sansinena. Me dio libertad y se alegró por esta oportunidad que se me presenta, respetando la palabra que, a principio de este año, habíamos acordado en caso de un llamado de un equipo superior a la Liga del Sur, tal como sucedió”, detalló el también ex orientador de Sporting y Deportivo Rincón de los Sauces.

Técnico y ayudante, Ortiz y Paolella. ¿De qué estarán hablando?

—¿Cómo te fuiste de Tiro, qué crees que piensa el hincha o el que colabora, de alguna manera, con el club desde afuera?

—Me fui bien, aunque sé que los dirigentes se quedaron entre angustiados y preocupados por nuestra partida. ¿Por qué?, porque siempre nos dieron a entender que estaban contentos y conformes con nuestro trabajo, con el proyecto que teníamos en mente y con el trato que le dábamos a los jugadores. El fútbol en Tiro sigue creciendo porque su gente, la que trabaja y vive pensando en la institución, quiere que así sea.

“A su vez sé que Botta y los integrantes de la Comisión Directiva se alegraron por esta propuesta que me surgió. Ellos ya pasaron por un Federal A (2015) y sabían que yo, de ninguna manera, iba a cerrar la puerta que se me estaba abriendo. No me pusieron trabas ni se entrometieron en la operación”

“Además, a mi y al cuerpo técnico nos conocen desde hace mucho, saben la clase de personas que somos y las ganas de progresar que tenemos. Es cierto que se interrumpe un proyecto ambicioso, de cual ellos confiaban a muerte, pero se puede continuar, y yo, mientras pueda y no haya oposiciones, me ofrezco a darles una mano en lo que sea”, agregó casi en forma de monólogo.

—Todo muy lindo lo que decís, pero ¿cuál es la opinión del hincha?

—No sé, no nos llegó ningún comentario malicioso ni nos enteramaos si algún fanático de Tiro se enojó o le molestó que nos hayamos ido. Tomé una determinación que, en su momento, estaba totalmente aclarada con la dirigencia; no dejé en banda a nadie ni me fui por la puerta de atrás.

“No me queda otra que agradecerle a la gente de Tiro que entendió y aceptó que nuestra ida de la entidad se debió a la aparición de una oferta para dirigir a un equipo que compite dos categorías más arriba y que no podíamos dejar pasar”.



De la casa y made in Cerri

En su corta carrera como DT de Primera división, de 2016 en adelante, “Emi” consiguió dos títulos (con Sansinena en el Federal B 2016, en dupla con Leandro Donayevich, y con Sporting en el Apertura 2018) y un subcampeonato (Clausura 2017 con el rojinegro).

En 2019 dirigió a un juvenil plantel de Tiro Federal y en enero de 2020 asumió su primer desafío fuera del ámbito de la Liga del Sur: Deportivo Rincón, en el Regional Amateur, quedando sin trabajo poco tiempo después, cuando la pandemia, a medida que causaba estragos a nivel mundial, dejaba sin efecto, por largo tiempo, las distintas actividades sociales, entre ellas las deportivas.

En 2016 estuvo al mando del elenco local de Sansinena en 18 ocasiones, con 6 victorias, 6 empates y 6 derrotas. En el Federal B también contabilizó 18 compromisos: 9 éxitos, 6 pardas y 3 caídas.

Aunque ya pasaron cinco días de entrenamientos y mañana tendrá su bautismo de fuego frente a Desamparados de San Juan (en Cerri), Ortiz volvió sobre sus pasos, casi al comienzo mismo de la nota...

—¿En qué te quedaste pensando?

—En que es cierto que todo esto que se dio fue sorpresivo, que no estoy inventando nada. Nunca pensé que Sergio Priseajniuc (el orientador de Sansinena durante 12 fechas, que decidió irse a Rosario, su ciudad natal, por razones de salud y para cumplir con ciertos chequeos médicos que tenía atrasados) no iba a volver.

“Imaginé que en dos semanas iba a estar dirigiendo al equipo otra vez, y esa era una de las cuestiones por la que yo no esperaba ningún llamado”, indicó este fanático de River, contento por la clasificación del Millo a cuartos de final de la Copa Libertadores, pero más dichoso y exultante por la eliminación de Boca en octavos a manos del “VAR” y Atlético Mineiro.

“Siempre que Sansinena busca entrenador, uno se ilusiona, pero esta vez no había nada que me movilizara por dentro, que me genere ese cosquilleo que siempre tuve por el club donde nací, me crié y me formé como persona y jugador. Estaba bien en Tiro y tenía la cabeza puesta en el inicio del campeonato local (arranca hoy)”, contó.

“Creía que las opciones para el cargo de entrenador de Sansinena iban a ser otras, que no le iban a apuntar a nadie del ámbito local, por eso mi asombro cuando Dámaso me llamó”.

—¿Quién pagó el café?

—El, por supuesto. Invitó y se hizo cargo...(risas).

—Bien, ¿qué tipo de equipo es Sansinena?

—Me encontré con un grupo comprometido, con ganas de entrenar y que no se siente menos que nadie. Son jugadores dispuestos a todo, con un gran sentido de pertenencia e identificados con la responsabilidad y el sacrificio. Un plantel de obreros y sin figuritas.

“Dentro de la cancha, por lo que vi desde afuera en partidos anteriores, se nota que es un equipo aplicado, que juega simple y que trata de mantener la intensidad con mucho amor propio. Trataremos de no pedirles locuras, que la adaptación a este nuevo proceso sea paulatino, sin sufrimientos y con la mejor onda posible”.

—¿Larraburu piensa lo mismo?

—Ja, ja... Lo hablamos, y no me puso plazos ni exigencias. Me dijo que pensaba que era mi momento y me preguntó si me sentía preparado. Había seguido mis campañas en Sporting, Tiro y Rincón, y a su vez me comentó que había recibido las mejores referencias de esos lugares y que apostaba todo por mi.

“Me adelantó también que era hora que al equipo lo dirija alguien del pueblo, de la casa, identificado con los colores... Me dijo que me veía bien, en crecimiento y capacitado”.

—Por ser del riñón del club, por haber logrado un ascenso a la categoría donde Sansinena está hoy, ¿es una presión extra, una sensación distinta a cuando dirigiste a Sporting, Tiro o a Rincón de los Sauces?

—No. Trato de estar emocionalmente estable y de manejar mis impulsos. Estoy tranquilo porque la gente de Cerri me conoce, sabe quien soy. Como cuerpo técnico estamos dispuestos a dejar todo y más también, pero el fútbol es un juego y los resultados te pueden condenar más allá del aprecio que los tuyos te puedan tener.

“No hay una presión extra, todos saben como trabajamos y la clase de personas que somos”.

—¿Tenías relación con Priseajniuc?

—No. Lo que sé es por el Profe que estaba con él, Lucas del Valle, amigo mío. Conozco los motivos y las razones por las que Sergio no regresó, pero no vienen al caso hacerlas públicas en esta nota. Prefiero guardármelas.

—Perdón que insista: ¿tienen que ver con la salud?

—No sé, habría que preguntarle a Sergio o a sus allegados. No hablé nunca con él y menos que menos lo voy a molestar ahora. Si no me queda otra y lo tengo que llamar por alguna situación específica, lo haré, pero la idea es no joderlo con cuestiones que, para él, ya son parte del pasado.

—Sigo siendo curioso: ¿por qué no le dieron la oportunidad de continuar a “Caito” Flores?

—Es una pregunta para los dirigentes. El primer día que volví, me reuní con “Caito” después del entrenamiento para consultarle sobre el equipo y qué referencias me podía dar de los jugadores.

“Nos enfocamos en la idea que venían trayendo e hicimos hincapié en los aspectos del juego que sobresalieron en los últimos encuentros. Hablamos un poco de fútbol y como amigos, porque lo conozco de toda la vida y tenemos una excelente relación. Trabajamos juntos en la Escuelita de Sansinena; le tengo mucha confianza”.

“Creo que `Caito´ tenía muy en claro que debía volver a la Primera local si el club conseguía el DT para el Federal A. Sé que le había aclarado a Priseajniuc que él, al igual que el Profe Juan Manuel Acosta, iba a dar una mano como entrenador interino hasta que el torneo de la Liga se pusiese en marcha”.

“También era consciente que mientras cubría el puesto en forma interina, Larraburu estaba buscando entrenador. Hablamos seguido, concurre a todas nuestras practicas y estamos logrando una relación más fluida entre todos los que, de alguna manera (técnicos, Profes y auxiliares), trabajan en Sansinena”.

“No hay Cucos en la categoría”

Emiliano trabaja junto a Bruno Paolella (ayudante de campo), Juan Zunini (preparador físico), Agustín González (ayudante del PF) y Fermín Ponte, entrenador de arqueros que continúa del proceso anterior.

El elenco de Cerri, actualmente, se encuentra noveno en la Zona 1, a 13 unidades del líder Deportivo Madryn. Aunque el objetivo de Ortiz y los suyos es otro: clasificar entre los 8 que pasarán a la fase siguiente, a la de playoffs.

“Tenemos un plantel capacitado como para ir por ese objetivo y lo vamos a pelear. Trataremos de entrenar de la mejor manera y de darle a los jugadores las herramientas necesarias para resolver cualquier tipo de situación con tal de que sigan creyendo en ellos mismos”, destacó “Pocho”.

“Si no creyera que este grupo está en condiciones de ir por la meta señalada, no diría nada y me enfocaría en otros menesteres, pero confío en que podemos meternos entre los 8, es lo que le planteamos a los chicos en la primera charla que tuvimos”.

—¿Cuál es tu desafío personal, más allá de lo deportivo?

—Trabajar para superarnos, que los jugadores se sientan cómodos y a gusto y se concentren cada vez más en el desafió de progresar y subir en la tabla de posiciones. Que nadie se sienta más que nadie, que en este proyecto somos todos iguales y estamos a disposición de un club que hace todo a pulmón para estar donde está.

“La idea es no guardarnos nada, ser responsables y lo más profesionales posible. Después, el tiempo dirá si estuvimos a la altura o no, pero el objetivo es honrar el día a día y planificar la semana con seriedad y compromiso”.

En el último mercado de pases, Sansinena incorporó al volante central Brian Toro, quien en realidad regresa al club tras dos años y después de haber pasado por Racing de Olavarría y Ciudad Bolívar.

—Emi, ¿necesitaban más refuerzos?

—La verdad, no hice ninguna evaluación porque el libro de pases cerró hace más de una semana y no sirve de nada andar investigando en que posiciones estamos bien y en cuales no tanto. Me hice cargo del plantel pensando en los jugadores que había, confiando en ellos; no valía la pena gastar el tiempo en situaciones que no podemos resolver.

“La idea es poner el mejor equipo en cancha y en eso estamos abocados. Después, cuando finalice el torneo y el año, haremos un análisis más profundo y veremos que puede llegar a suceder, pero ahora debemos enfocarnos en el presente, en sumar puntos y en trascender como equipo y como institución”.

Es necesario aclarar que este joven y exitoso DT que como jugador siempre defendió los colores de Sansinena, en nuestro medio continúa con su cargo de empleado en el centro de Despacho del Ministerio de la Seguridad de la Provincia (sede Bahía Blanca).

—Cuando te fuiste a Rincón de los Sauces pediste una licencia especial, ¿cómo vas a hacer ahora entre los entrenamientos y los viajes?

—Estoy cumpliendo guardias de día completo a diferentes horarios y por lo general tomo turno cuando salgo de entrenar, tipo 6 o 7 de la tarde. Mis compañeros me dan una mano muy grande para que yo pueda cumplir con las prácticas y los viajes”, sostuvo Emi.

—¿Qué hacés en el caso que te suene el celular por una emergencia durante un partido en el Luis Molina o estando fuera de la ciudad?

—Uhhh... En la guardia son 10 integrantes, 4 activos y 6 pasivos. En caso de una urgencia, al último que llamarían es a mi, ja ja... Conocen mis horarios y saben cuando estoy ocupado con el fútbol, por eso dirijo tranquilo. Eso sí, cuando la pelota me libera, los tengo que cubrir a ellos; el que se tiene que sacrificar soy yo y trato de cumplir con los horarios que ellos necesiten. Al momento de devolver favores, me suena el teléfono como loco... (risas). No hay otra, nos damos una mano mutuamente.

—Me enteré que a Paolella todavía le sigue picando el bichito de jugador, que se quiere prender en los “picones” y que está impecable físicamente. No lo descartes, tenés otro 9 para pelearle el puesto a Delorte y a Octavio Bianchi.

—¡Qué 9 Bruno! Lo quiero siempre en mi equipo, pero se tiene que decidir, o me ayuda a mi o se calza los botines otra vez. Me pidió que le de una chance, pero como se ríe no sé si me lo dice en serio o en broma. Está motivado y ya tiene experiencia como DT (en la Primera local de Sansinena), pero la idea de volver a jugar le sigue dando vueltas en la cabeza.

“¿Cómo lo veo? Muy metido en la función específica que le toca, comprometido y con ganas de ayudar a todos. Está haciendo el curso de técnico, pero hace como tres años que no sale ni a trotar...(risas)”, esgrimió Ortiz.

“Con Bruno nos estamos capacitando junto a los Profes, haciendo algunos cursos; estamos con muchas ganas de trascender en Sansinena, el club de nuestras vidas”.

—¿Qué nivel ves en el Federal A?

—No hay Cucos y eso es bueno. Olimpo se despertó y Deportivo Madryn y Cipolletti están firmes. Son tres equipos que no andan con vueltas, que se armaron con la idea de ir por el ascenso; no les sirve otra cosa.

“En el resto hay mucha paridad, equipos con altibajos en un torneo irregular. En esa irregularidad trataremos de conseguir la regularidad necesaria como para meternos entre los 8”.

—Lindo juego de palabras.

—No conozco demasiado de los rivales, pero antes que nada quiero conocer a mi equipo, saber donde está parado Sansinena. Después de una semana te puedo anticipar que este plantel va al frente como loco, los jugadores dejan el alma y tienen hambre de gloria, y eso es bueno para cualquier entrenador que llega a un grupo armado como me está sucediendo a mi.

—Se están “matando” por un puesto, todos te quieren demostrar que quieren jugar.

—Claro, pero cada jugador se valora a si mismo, nadie exige nada y hay una competencia linda y sana. Este Sansinena va a dar que hablar, es en lo único que pienso y lo que más quiero.



En tres cifras

131

Cotejos. Dirigió Ortiz hasta el momento en la Liga del Sur: Tiro (2014-15, 2019 y 2020), Sansinena (2016) y Sporting (17-18). Ganó 69, empató 27 y perdió 35, lo que le da un 56,39 por ciento en cantidad de puntos conseguidos. Ascendió del Federal B al A con el "tripero" de Cerri y con el rojinegro de Punta Alta obtuvo el Apertura 2018.