Riquelme acusó a Tinelli y Marcelo le respondió: "Qué pensamiento pequeño, Román"

Mientras Boca debe disputar su partido ante Banfield con juveniles, por tener al plantel profesional aislado tras su regreso de Brasil, sigue la polémica entre los dirigentes del Xeneize y los de la Super Liga.

Esta vez, fue Juan Román Riquelme el que declaró en contra de Marcelo Tinelli (presidente de la LPF), quien luego le respondió vía Twitter.

En la previa del juego ante el "Taladro", el vicepresidente xeneize señaló lo siguiente: “Es una cosa rara porque el presidente de la Liga el jueves a las 9 y media de la noche, el señor Marcelo Tinelli, me dijo que gestionaron y me confirmó que el día sábado el plantel se iba a hacer el PCR y, si daba negativo, podía jugar el partido. ¿Qué cambió? Que el viernes la Reserva que va a jugar ahora, jugó por la mañana y el presidente de la Liga me llamó para decirme que no podíamos jugar con los profesionales”.

Y agregó: "Nosotros estamos respetando la historia del fútbol argentino. Nunca vamos a dejar que el nombre de nuestro club salga mundialmente con que no nos presentamos a jugar un partido de fútbol, eso jamás. Nunca vamos a hacer un papelón tan grande de no presentarnos a un partido de fútbol".

La prohibición de utilizar los profesionales también afectará a Boca para el partido del próximo martes, cuando se mida ante San Lorenzo.

En relación a eso, Riquelme dejó una polémica frase: "¿El martes contra quién jugamos? ¿Y de qué equipo es hincha el presidente de la Liga? ¿Es muy difícil poner el partido para el miércoles? Es sentido común. Nosotros fuimos a Brasil a representar al fútbol argentino, no a jugar un amistoso para ganar plata o de vacaciones".

Tras la acusación de Román, Tinelli le respondió a través de su cuenta oficial de Twitter.

"Que pensamiento pequeño Román. Jamás antepondría mis sentimientos personales a los reglamentos y a la decisión de la Mesa Directiva de la Liga. y de todos los clubes, que han jugado en situaciones similares. Me extraña de vos. Igual te valoro y te aprecio", puso el conductor.