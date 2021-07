Día del Amigo: "Se va a tomar como prioritario el control de aforo en los locales gastronómicos"

El titular de Fiscalización, José Luis Montanaro, habló esta mañana por LU2 sobre los controles que se harán en Bahía Blanca este 20 de julio, en el marco de los festejos por el Día del Amigo.

Montanaro señaló que se va a reforzar tanto el personal municipal como policial que usualmente hacen controles en la calle, y que se tomará "como prioritario el control de aforo de los locales gastronómicos, donde se prevé que haya más afluencia de público, como así también las medidas de seguridad y horarios de cierre" en esos espacios.

También detalló que a partir de las 14 estarán con personal de Tránsito en las arterias que confluyen tanto en el Parque de Mayo como en el Paseo de las Esculturas; y que a partir de las doce de la noche, que es el horario de restricción de circulación, "vamos a tener personal de guardia en calle como hacemos todos los fines de semana, un poco reforzado obviamente para lo que puedan llegar a ser denuncias por fiestas privadas o reuniones en casas de familia".

En ese sentido, indicó que habrá tres controles simultáneos por el tema de la circulación y el control de la alcoholemia.

Montanaro destacó que por el momento "el cumplimiento de los aforos y horario de cierre, salvo algunos desvíos puntuales en gastronomía, tuvo un muy buen cumplimiento".

También resaltó que "bajaron las fiestas privadas, es decir, reuniones de más de 50" y que solo reciben "llamados por reuniones de entre 15 y 20 personas en domicilios particulares".

"Obviamente existen los desvíos, el fin de semana pasado se clausuró un evento de más de 70 personas, un cumpleaños de 18 en una quinta en las afueras de la ciudad, pero por suerte estas situaciones son las menos", remarcó.

Con respecto a hoy, manifestó su deseo de que "sea un día tranquilo y no se congregue mucha gente".

"Esperamos que los propietarios de los locales sigan entendiendo que tenemos una problemática sanitaria y que el cuidado que proporcionen va a permitir que la actividad pueda seguir funcionando como corresponde; así que apelamos a eso y a la conciencia social, que es muy importante", señaló.

Con respecto a las convocatorias a eventos que suelen hacerse por redes sociales, sostuvo que "no hemos observado, lo que no quiere decir que no existan o no se vayan a difundir más tarde".

"Lo que estaba pasando últimamente es que los eventos se promovían en redes dos o tres horas antes de su inicio para hacer más difícil el control, por eso vamos a poner un refuerzo y lo mismo va a pasar con el área de Tránsito", aseguró.

También se refirió a la medida anunciada ayer sobre el ingreso de vacunados a bares y restaurantes e indicó que "no tuvimos una comunicación oficial".

"Por lo que han referido los medios, es complicado, no el control del aforo habitual pero sí la extensión del 20 % que debe tener al día la vacunación. Esa responsabilidad correspondería en forma primaria a los titulares de los locales, porque no podemos tener una persona en el ingreso de cada local y Policía tampoco, así que es una cuestión complicada de controlar", reconoció.

Y añadió: "Evaluaremos hoy si hay alguna comunicación oficial con algún protocolo que se haya elaborado para tal fin; por ahora no sabemos cómo se va a llevar a cabo ese control".

Por último, habló sobre el tiempo y su influencia en la circulación social y el consumo de alcohol.

"En la semana de 'veranito' que tuvimos subieron las alcoholemias. La semana pasada y la anterior, que tuvimos buen clima, tuvimos 40 alcoholemias positivas y esta semana que fue más fría solo tuvimos 16. La movilidad social tiene que ver con la parte climática. Esperemos que para la primavera haya más vacunación y un control sanitario un poco más estricto", señaló.