Kicillof: "No se trata de ganar un voto, se trata de no perder salud ni una vida"

El Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró hoy que cuando pase la pandemia de coronavirus "vamos a recordar a los que boicotearon las medidas de cuidado" ya que, remarcó, "no se trata de ganar un voto, se trata de no perder salud ni una vida".

"Es una situación que vamos a recordar toda la vida, a los que apostaron a los demás, a los que apostaron a pensar en la salud como algo universal, colectivo y público. Vamos a recordar a los que boicotearon una por una las medidas de cuidado, una mezquindad, un egoísmo y un oportunismo más allá de lo que nos tiene acostumbrados la historia política", expresó Kicillof.

Remarcó que los sectores de la oposición que llevaron adelante esta campaña en contra de las medidas sanitarias dispuestas "no han entendido que no se trata de ganar un voto, un centímetro en el diario o un minuto en la televisión, se trata de no perder salud ni una vida, eso estamos cuidando y protegiendo".

El Gobernador bonaerense se pronunció así al encabezar el acto de anuncio de las obras para la pavimentación del último tramo de la ruta del cereal, desde el municipio de Guaminí, junto a su ministro de Infraestructura bonaerense, Agustín Simone y el Administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta.

"No tengo dudas que nuestra sociedad comprende y sabe, porque todos hemos tenido que atravesar sacrificios y privaciones", dijo y remarcó que "todos hemos perdido algo o a alguien".

Aseguró que lo vivido en esta pandemia "dejará cicatriz, como les pasó a las generaciones que pasaron el Terrorismo de Estado o una guerra, no son comparables, pero son hechos que marcan sociedades enteras, que dejan huella".

Destacó que tanto el Gobierno nacional como el provincial trabajaron para los bonaerenses sintieran que "tenían un Estado presente que estuvo, que no evitó la pandemia, pero dio una mano, acompañó con el Banco Provincia, con ARBA con el ministerio de Producción, el ministerio Agrario, todos trabajando para que no falte una cama, un respirador, que no tuviéramos que optar a quien desconectar como pasó en países más ricos".

Tras contar sobre una cooperativa textil que en medio de la pandemia pasó a producir barbijos, destacó que "mientras otros buscaban cómo entorpecer, generar desánimo y predicar odio, otros pensaban cómo ganarse la vida ayudando a los demás".

"La vacunación ha tomado un ritmo espectacular", dijo Kicillof y detalló que "estamos vacunando rápidamente, concluyendo en muchos distritos con toda la población mayor de 18 años con primera dosis vacunada, con más ciudades protegidas".

Con respecto a la terminación de la obra de pavimentación de la "ruta del cereal", que conecta la ruta provincial 86 y la ruta nacional 33, abarcando 650 mil hectáreas productivas de granos y 260 mil cabezas de ganado, destacó que es una obra de una inversión de 1900 millones de pesos, que serán financiados por el Gobierno nacional.

Recordó que en 1977 al desmantelarse el ferrocarril que se ocupaba de trasladar la producción, en los años 90 se pavimentaron 20 kilómetros y otros tantos en el gobierno anterior, en tanto ahora será terminada la obra con la pavimentación de 47 kilómetros.

"Esta es una obra que va a generar trabajo a la salida de la pandemia", apuntó.

Sostuvo que esta obra "prefigura cómo salir, qué provincia queremos a la salida de a pandemia, una Provincia sin bonaerenses de primera y de segunda que piense en cada ciudad y pueblo, en los mercados, tambos, rutas, en dotar de conectividad para que haya mayor igualdad y salgamos de esta pandemia no como entramos sino potenciados".

"Aunque la realidad, no podemos negarla, es dura y esta pandemia nos deja huellas, haciendo cosas que no son mérito de una o dos personas sino de la sociedad en su conjunto esta pandemia va a terminar y vamos a volver a ser felices", prometió.

Por su parte, el Administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, destacó la gestión de la pandemia por parte del Gobierno bonaerense ya que "el desafío que llevó adelante la Provincia para reconstruir el sistema de salud es el que nos permite estar acá".

"Hemos podido transitar estos dos años haciendo obras que se paralizaron", remarcó y ratificó que "venimos a saldar con este gobierno, en nombre del Presidente (Alberto Fernández) y la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) y nuestro ministro (Gabriel Katopodis) una deuda histórica con esta región hermosa y productiva de la provincia de Buenos Aires.

El ministro de Infraestructura bonaerense, Agustín Simone, enfatizó que "vamos a hacer en un año lo mismo que tardó 40 años en hacerse" y agradeció que apenas presentarle a Vialidad el proyecto de esta obra "Vialidad Nacional dijo que pondría los fondos para que esta ruta se hiciera este año". (Télam)