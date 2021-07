Para los clubes de la Liga del Sur: se jugará un torneo clasificatorio para el Regional Amateur

Ante las reiteradas consultas de diferentes Ligas, que a causa de la pandemia paralizaron sus competencias oficiales y algunas de ellas no tendrán campeón en este 2021, el Departamento de Torneos de la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana diagramó un certamen Extraordinario y de libre participación, que otorgará dos plazas para el Regional Amateur, cuyo inicio está previsto para el próximo mes de noviembre.

Más allá de no haber un día definido de comienzo para esta nueva contienda, un comunicado aclara que el posible arranque sería en la primera quincena de septiembre, aunque dependiendo, pura y exclusivamente, de la situación epidemiológica del país y de las evaluaciones sanitarias relacionadas con posibles aperturas y habilitaciones en las distintas ciudades de una provincia (Buenos Aires) y de otra (La Pampa).

Aunque existe la posibilidad de que se adelante para mediados de agosto, todavía no hay confirmación formal y todos los detalles quedarían establecidos la semana venidera.

Lo que si le envío la FFBP a cada una de las Ligas es que entre el 16 de este mes y el 10 de agosto estará abierta la inscripción para los clubes que deseen participar del torneo clasificatorio al Regional Amateur, en representación de los dos cupos correspondientes a esta Federación.

Las anotaciones se reciben a través de las Ligas de origen y solo podrán intervenir dos equipos por Liga. Las notas deberán estar acompañadas por el certificado de vigencia de PP.JJ, como mínimo del año 2019, y el valor de la inscripción será de 4.000 pesos.

También podrán participar por invitación clubes de Ligas no afiliadas a esta FFBP, cumpliendo con los requisitos anteriormente expuestos. En este caso, el valor de la inscripción para estos equipos será de 8.000 pesos.

Del Regional Amateur que se viene tomarán parte los dos equipos liguistas que cuentan con licencia deportiva por el término de tres años: Bella Vista y Liniers. Aunque la Liga del Sur cuenta con una plaza para el campeón oficial, y la pregunta es ¿que pasará con ese sitio de privilegio si no hay campeón antes de que arranque el Regional Amateur en noviembre?

“Si no hay campeón no habría plaza, aunque es el Consejo Federal el que deberá decidir por ese lugar que nos corresponde en caso de que el título local no se defina en tiempo y forma. En pandemia no hubo informe ni decreto que diga cómo se iba a resolver el tema para las Ligas que podían llegar a quedar inconclusas, por eso creo que, en principio, van a ir los dos clubes de acá que tienen la licencia”, sostuvo el presidente de la LDS, Gustavo Lari.

“Hoy por hoy ninguna de las instituciones afiliadas pidió formalmente, por nota en nuestra sede, participar en el próximo Regional Amateur, por eso yo no llamé al Consejo Federal, que debe estar con mil quilombos a la vez, para asesorarme sobre lo que podía llegar a pasar con la plaza que tiene asignada la Liga”, agregó Lari.

“Es más, los dos clubes con intenciones de jugar, lo harán porque tienen licencia”, contó, haciendo hincapié en que si aparece otro con la intención de participar, lo tendrá que hacer anotándose en el torneo Extraordinario.

“Estamos esperando la resolución del CF para ver de qué manera se resuelve la plaza de la Liga, que no creo que la pierda. Tal vez nos den a elegir a nosotros en base al último campeonato, que fue el de 2019, pero a partir de ahí ya no sé. También puede existir la posibilidad de que, como Liga, tengamos la responsabilidad de elegir el representante, pero no hay nada concreto. Por lo pronto existe la chance de este certamen clasificatorio que da dos lugares en el próximo Regional Amateur”, concluyó el titular de la LDS.