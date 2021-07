Liga Argentina: Nicolás Sánchez debutará hoy en Villa Mitre

Villa Mitre confirmó hoy al base Nicolás Sánchez como recambio de Branco Salvatori, quien sufrió una lesión en la mano derecha en el triunfo ante Del Progreso, en la subsede Lanús.

La llegada de Nico, de 23 años y quien se encontraba entrenando con Pacífico a la espera de la reanudación del torneo de Primera, tendrá hoy ante Racing de Chivilcoy su primer capítulo.

"La posibilidad me agarró de sorpresa. Estaba entrenando con Pacífico a la espera de que volviera el torneo de Primera. Me llamó Lichi (Lisandro De Tomasi) me comentó sobre la lesión de Branco y me dijo que era el último día para incorporar jugadores", dijo Sánchez a "La Nueva".

A fines de marzo de 2018 el conductor formado en Estudiantes y también con paso por Liniers de nuestra ciudad, fue requerido por el técnico José Luis Pisani para Deportivo Viedma. Por entonces Nicolás se encontraba jugando la Liga de Desarrollo y el torneo de 3x3 con Bahía Basket.

"Estoy contento, súper contento. Es la segunda vez que voy a jugar en la categoría. Ya estuve en el Depo (Deportivo Viedma) hace dos años. Ahora en un club de Bahía, algo diferente. Super contento y con muchas ganas de dar lo mejor posible", agregó.

El nuevo integrante del plantel tricolor fue autorizado para disponer hoy mismo de minutos en cancha.

"Ayer (por el jueves) hablé con Lichi y me dijo que me iba a ir dando minutos para acoplarme al equipo. No es una situación fácil porque quedan tres partidos de fase regular y ya llegan los playoffs. Asi que es una situación medio difícil en la que entro pero de mi parte voy a dar lo mejor posible. Tengo muchas ganas", afirmó Nico.