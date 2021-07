Monte Hermoso: a pesar de un comienzo tranquilo, esperan buena afluencia turística para las vacaciones de invierno

Si bien reconoció que el comienzo de las vacaciones de invierno fue tranquilo en cuanto a la afluencia turística, el secretario de Gobierno de Monte Hermoso, Hernán Arranz, señaló que en los últimos días -si bien no se trata de un destino turístico de invierno- muchos turistas de toda la región están viajando al balneario.

“Vemos que viene mucha gente los fines de semana y se están haciendo escapadas a Monte Hermoso, como nunca (en estos meses)”, dijo.

El funcionario reconoció que se dio un pico muy importante de afluencia de público el fin de semana largo del 9 de julio, que hizo recordar a cualquier sábado o domingo de noviembre, fuera de pandemia.



Hernán Arranz, secretario de Gobierno de Monte Hermoso.



“Más allá del arranque, esperamos que venga gente estas vacaciones. De cualquier modo, pregonamos que lo hagan cuidándose y con todos los protocolos correspondientes, porque acá seguimos en fase 2”, manifestó en el programa Panorama, por "LU2".

Además, y si bien en su momento el intendente Alejandro Dichiara había anunciado la realización de la Fiesta de la Cerveza en diciembre próximo, junto con el lanzamiento de la temporada estival, Arranz descartó que se pueda sumar algún otro evento multitudinario previo de los que habitualmente se realizan en el balneario, como la Fiesta de las Colectividades o el Enduro.

“Hace ya dos años que no tenemos ninguna actividad de este tipo, pero no creo que podamos hacer alguna otra fiesta previa al verano, porque son eventos que no se pueden armar de un mes para el otro”, sostuvo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El funcionario reconoció que es difícil medir cuánta cantidad de gente es responsable o irresponsable en cuanto a las medidas de cuidado.

“El año pasado decidimos cortar el acceso a la ciudad, pero en esta oportunidad ya tenemos un amplio espectro de gente vacunada en Monte Hermoso, que se acerca al 100% de los inscriptos”, dijo.

“Entonces, si la gente que viene se cuida, sale a comer o a pasear y lo hace con todos los protocolos, puede disfrutar del balneario”, agregó.

En ese sentido, destacó que la decisión de sortear un auto cero kilómetro entre todas aquellas personas inscriptas para inocularse contra el COVID-19, permitió aumentar “exponencialmente” el número de anotados para recibir la primera dosis de la vacuna.

“Sobre todo, lo vimos en los chicos. Fue un aliciente, aunque entendemos que es un método poco convencional”, explicó

El secretario de Gobierno montehermoseño también descartó que mañana, durante la habitual conferencia de prensa que realiza el gobierno bonaerense para informar la situación sanitaria en la provincia, pueda anunciarse un cambio de fase para el balneario.

“No creo que esto suceda. Veníamos con una baja cantidad de infectados, pero subimos de golpe a 10 por día y eso nos dio, en porcentaje, un cociente muy alto. Seguramente seguiremos en fase 2”, advirtió.