Covid-19: Trece municipios de la Sexta Sección ya vacunan en forma libre a mayores de 18 años

Juan Ignacio Schwerdt / jschwerdt@lanueva.com

Trece de los 22 partidos que conforman la Sexta Sección fueron categorizados entre la semana pasada y la actual como Distritos Protegidos por el gobierno bonaerense, por lo cual ya están vacunando sin turno a los mayores de 18 años, tanto en sedes fijas como itinerante.

Se trata de un nuevo hito del programa provincial Vacunate, dado que para ingresar en esta categoría se debe haber vacunado con una dosis a no menos del 90% de los vecinos que se inscribieron.

De los 13 distritos, seis corresponden a Región Sanitaria I. Se trata de Monte Hermoso, Guaminí, Adolfo Alsina, Puan, Tornquist y Adolfo Gonzales Chaves.

Otros cuatro -Pellegrini, Salliqueló, Tres Lomas y Daireaux- conforman la Región Sanitaria II, mientras que los tres restantes -Benito Juárez, Laprida y General La Madrid- se inscriben en la Región Sanitaria IX.

Jorge Busca, secretario de Salud de Monte Hermoso

“Es una alegría haber llegado a esta situación, pero también un gran desafío. Hasta ahora se vacunó a quienes se inscribieron, pero de aquí en más tenemos la responsabilidad de salir a la búsqueda de aquellos que, por un motivo u otro, no se anotaron”, enfatizó el secretario de Salud de Monte Hermoso, doctor Jorge Busca.

En ese distrito -dijo- ya recibieron la primera dosis unas 6.000 personas, por lo que el número de mayores de 18 años sin vacunar “debe rondar las 1.500 personas”.

“La población estable de Monte ronda las 10 u 11 mil personas. De ese total, 6.000 fueron vacunadas y unas 3 mil son menores de 18 años, así que los que quedan no son muchos. En su gran mayoría son jóvenes de 18 a 30 años de edad que, por un motivo u otro, no han podido o no han mostrado interés por anotarse”, indicó.

“No vamos a bajar la guardia. Se ha logrado mucho, pero todavía queda bastante por hacer porque el discurso de los antivacunas ha prendido en algunas personas y se niegan a recibir las dosis”, añadió.

En ese distrito se anunció el sorteo de un Chevrolet Onix cero kilómetro entre todos los vacunados al 30 de julio. El sorteo se hará el 9 de agosto entre todos los que hayan recibido al menos una dosis.

La secretaria de Salud de Guaminí, doctora Alejandra Soares, enfatizó que en ese distrito la estrategia clave es la vacunación itinerante.

“Desde hace cinco semanas, incluso antes de llegar a la categoría de Distrito Protegido, vacunábamos dos horas por día en dos o tres hospitales de nuestras localidades. Eso generó que mucha más gente concurriera a anotarse y a recibir las dosis”, dijo.

“Había mucha gente que no quería o no podía movilizarse hacia la ciudad cabecera, y con las postas itinerantes en Casbas, Garré, Bonifacio y demás localidades logramos acercarnos a ellos. Así hemos llegado a vacunar hasta 400 personas en un día”, añadió.