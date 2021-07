La AMIA renovó el reclamo de justicia: "Duele la inoperancia y la indiferencia de los poderes del Estado"

Autoridades de la AMIA y familiares de víctimas del atentado realizaron hoy el acto por el aniversario número 27 del trágico hecho, en el que renovaron el pedido de justicia y esclarecimiento, y lanzaron duras críticas a la "inoperancia y la indiferencia de los poderes del Estado".

El homenaje a las 85 víctimas volvió a realizarse de forma virtual por la pandemia, con la consigna "Conectados contra la impunidad".

El presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, brindó un duro discurso en el que exhortó al Gobierno "intensificar las medidas y agotar los recursos" para que Irán y El Líbano entreguen a los acusados de perpetrar el ataque ocurrido el 18 de julio de 1994. "La ausencia de resultados, la carencia de logros, la indiferencia cada vez mayor, nos obligan a redoblar nuestros esfuerzos para que esa exigencia sea, cada año, escuchada y atendida por las autoridades", resaltó el titular de la entidad.

En su mensaje, señaló: "¿Sirve de algo? Es una pregunta que nos retumba. Hay hechos concretos y recientes que no hacen más que aumentar nuestro escepticismo. Pero no tenemos alternativa: un mandato como el que nos ha tocado no se discute, ni se negocia. Veintisiete años y nos duele tener que repetir que por el atentado a la AMIA no hay un solo responsable condenado".

"Nos duele la inoperancia y la indiferencia de los poderes del Estado. ¿Cuánto hace que la Fiscalía especial que conducen los doctores Basso, Salum, Eyherabide y el recientemente incorporado Miranda, no produce siquiera una mínima información nueva y sustanciosa que ayude a esclarecer un poco más qué fue lo que pasó? ¿En qué gastan o invierten sus tiempos y recursos?", subrayó.

"La investigación del atentado está a su cargo. Cuatro fiscales y llevamos años sin que generen absolutamente nada de valor. Es una situación inadmisible", fustigó Eichbaum.

Y continuó: "En paralelo, el Juzgado Federal N°6, a cargo de la causa, no tiene aún designado un juez o jueza en forma permanente. Esa situación sin resolver no hace más que colaborar para que nada avance. Necesitamos que los mecanismos institucionales se activen con urgencia, y que el Juzgado responsable no continúe ´vacante´".

"En diciembre pasado, los integrantes del Tribunal Oral Federal 3, doctores Basso, Ríos y Canero, desperdiciaron, una vez más, la posibilidad de condenar al único acusado que estaba siendo juzgado, Carlos Telleldín. Luego de un juicio oral y público en el que quedó claro que las pruebas en su contra eran más que suficientes, los jueces declararon inocente a una persona señalada por la propia Fiscalía como partícipe del asesinato de 85 personas", subrayó el titular de la AMIA.

"El caso ha pasado ahora a la Cámara de Casación, que debe revisar la sentencia absolutoria del tribunal. Una vez más, confiamos en los resortes de la justicia y en que los jueces Figueroa, Mahiques y Barreotaveña podrán modificar la resolución acorde a las pruebas y hacer lugar a la condena reclamada",

resaltó.

Según afirmó, "la Argentina debe liderar los esfuerzos regionales para que otros países del continente se sumen y declaren a estas organizaciones como lo que son: grupos terroristas, sin vueltas y sin ambigüedades".

"Exhortamos a nuestro gobierno a intensificar las medidas y agotar los recursos para lograr que tanto el Líbano como la República Islámica de Irán se avengan a cumplir con los reclamos de la justicia argentina, y que entreguen a los acusados de haber cometido el atentado, que siguen cobijando y protegiendo en dichos países", expresó Eichbaum.

Además, la AMIA exigió "a Interpol que mantenga vigentes los pedidos de captura y a la Cancillería argentina que realice un monitoreo permanente que permita tener alertas tempranas, que identifiquen cuando los acusados viajan a otros lugares del mundo, para pedir su detención".

"Esa es la Justicia que anhelamos, por la que peleamos y por la que siempre seguiremos reclamando. No queremos soluciones artificiales, ni promesas vanas que jamás se cumplirán. Queremos decirlo con toda la claridad posible: el juicio en ausencia es un instrumento ajeno a nuestra legislación y cultura jurídica,

contrario a nuestra Carta Magna. No creemos en salidas improvisadas que encierran, en realidad, un problema a futuro: el fracaso y la clausura definitiva de la investigación", enfatizó el presidente de la mutual judía.

Sostuvo que "después de veintisiete años resulta exasperante sentir la necesidad de reiterar que si la causa AMIA todavía está presente en la agenda nacional e internacional, es pura y exclusivamente por el esfuerzo y el compromiso incansable de las instituciones centrales de la comunidad judía y de los familiares de las víctimas".

"Que se entienda bien claro: de este lado no van a encontrar a quienes le temen a la verdad. De este lado estamos los que hace veintisiete años luchamos día tras día por encontrarla. De este lado, y junto a una sociedad que no soporta más mentiras ni faltas de respeto, decimos una vez más que son los poderes del Estado, y no las víctimas, los únicos responsables por los entramados de inoperancia, corrupción y encubrimiento que nos impiden llegar a la justicia", agregó Eichbaum. (NA)