"Vamos a vivir mucho tiempo más con medidas de cuidado y distanciamiento", dijo el director del Penna

El director del Hospital Penna, Gabriel Peluffo, habló esta mañana por LU2 sobre la crítica situación sanitaria y consideró que "vamos a vivir mucho tiempo más con medidas de cuidado y distanciamiento".

Luego de que Argentina superara las 100.000 muertes por coronavirus, señaló que el balance es "doloroso porque se han perdido muchas vidas; evidentemente cuando pedimos todas las medidas de cuidado y demás nos basamos un poco en esos números y por eso la insistencia de todas las instituciones médicas de la ciudad en mantener las medidas de cuidado y prevención".

"Nos estamos enfrentando a una situación pandémica muy terrible que hace que no solo tengamos que contar los fallecidos sino también una lista enorme de gente que ha quedado con falencias físicas posteriores al COVID. Se está generando toda una corriente de recuperación y de rehabilitación para estos pacientes de una patología que todavía no terminamos de conocer", dijo el médico.

El profesional reconoció que si bien "la ocupación de camas ha descendido un poquito, tenemos un porcentaje de ocupación cercano al 80 % y un poco más en terapia. Ayer de 19 camas, teníamos 17 ocupadas. A la patología COVID se suman las patologías estacionales y no COVID, que este año están apareciendo a diferencia del primer pico de la pandemia".

En ese sentido, detalló que "en cuidados mínimos estamos al 100 %, en cuidados especiales entre el 70 y el 80 %, la guardia la tenemos prácticamente siempre ocupada, ayer teníamos la terapia pediátrica al 100 %, así que los números se han achicado un poco pero la patología COVID sigue estando y a eso se suman otras patologías que aparecen por la circulación social".

De todas formas, destacó los efectos de la vacunación, cuyo impacto "medimos en la disminución de la patología en nuestro personal de salud y en que la mayoría de los pacientes que están en terapia intensiva y tienen una evolución desfavorable es gente que no ha recibido vacunación".

Sobre la cantidad de fallecidos diarios, que sigue siendo elevada, explicó que "el número de infectados desciende pero sigue siendo alto: tenemos 200, es decir nosotros estamos contentos porque tenemos más [casos] que en el primer pico, así que es relativa la alegría, es un optimismo medio zonzo. Hoy vemos el número de mortalidad de pacientes que hace tres o cuatro semanas están internados y el numero de fallecidos sigue estable porque sigue siendo alta la cantidad de gente que tenemos en terapia".

"Ayer teníamos 11 o 12 pacientes COVID en terapia ventilados y las cifras de mortalidad en terapia son mayores al 60 % o 70 %, por lo tanto ocupan una cama de terapia mucho tiempo y muchos de ellos lamentablemente terminan falleciendo", sostuvo Peluffo.

Con respecto a los trabajadores de la salud, indicó que "tenemos un personal que después de más de un año y medio de pandemia está desgastado, estresado, agobiado, que realmente ha estado al pie del cañón de forma permanentemente, por lo que solo tenemos palabras de agradecimiento".

"Esta pandemia no nos ha dado respiro y si bien en la primera parte era una cuestión más de cuidado que de certeza de enfermedad, porque estuvimos bastante tiempo sin patología, una vez que comenzó no paró en ningún momento, así que sabemos que el personal está muy cansado y por eso seguimos pidiendo el cuidado personal y social para que esta pandemia baje los números y la gente también pueda descansar de este trabajo tan arduo", dijo el director del Penna.

De cara a lo que viene, manifestó que "el futuro va a depender mucho de la vacunación y de que sigamos con este ritmo, porque eso sí nos da cierta certeza de que podamos mitigar un poco el número. Obviamente tenemos que seguir insistiendo en que a pesar de estar vacunados tenemos que seguir cuidándonos: los conceptos de cuidado tienen que quedarse y creo que vamos a vivir mucho tiempo más con distanciamiento social".

Por último, consideró que "ya no se tiene que hablar mucho más de fases, pero sí del cuidado. Tenemos temor por la variante delta que ya llegó [al país] y que seguramente en las próximas semanas se va a extender porque esto es inevitable, pero aprendimos a no hacer demasiadas predicciones y a no ser demasiados optimistas porque cada vez que lo somos a la próxima semana el optimismo se nos cae".