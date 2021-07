Fernández inauguró una planta depuradora: "Los que no tienen trabajo son los que más nos preocupan"

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía el acto de inauguración de una planta depuradora de AySA para el tratamiento de líquidos cloacales en la localidad de Guernica, en el partido bonaerense de Presidente Perón, que beneficiará a más de 30 mil personas del sector.

"Estas obras, que estuvieron paralizadas todos estos años, generan un mejor ambiente para todos los que viven en la zona", destacó el mandatario.

Y afirmó: "Los que no tienen casa, los que no tienen trabajo, ellos son los que más nos preocupan y por ellos trabajamos cotidianamente. Queremos garantizar que los argentinos vivan mejor, es nuestra única preocupación".

"Cuando en 2003 nos hicimos cargo de AySA me impresionó la cantidad de gente sin cloacas. El negocio era distribuir agua para cobrarla y no hacer obras", señaló Fernández, y valoró este "enorme trabajo que da mejores condiciones de vida y garantías de que las cloacas individuales no terminen contaminando las napas de donde se busca el agua para beber".

En tanto, el gobernador Axel Kicillof resaltó: "Estamos transitando una etapa complejísima, y estas obras sirvieron también para resistir lo que significó la pandemia".

"Nosotros no nos dedicamos ni a la publicidad ni al marketing, y menos todavía al engaño y a la mentira; nos dedicamos a trabajar todos los días, a construir, a hacer y dar resultados para las vecinas y vecinos de la provincia de Buenos Aires, y hoy tenemos más de 10 obras por municipio", resaltó.

A su vez, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, expresó que "estas son obras que cuidan a nuestros barrios y a nuestras familias; con el abrazo y el cuidado de mucha gente que necesita este Estado presente".

"Cuando comenzamos la gestión, AySA era una empresa súper endeudada. No había una sola obra en marcha, pero sí 101 paradas hacía mucho tiempo", dijo la presidenta de AySA, Malena Galmarini, y contrastó que "hoy tiene 866 obras en marcha en distintas etapas. Todas con recursos del Gobierno nacional, todas con un único protagonista: nuestro pueblo".

"Gracias, presidente, por comprender que dar agua y cloacas a nuestros vecinos de 26 municipios del conurbano bonaerense y de la Capital Federal era, es y será prioritario", remarcó.

Sobre las muertes por coronavirus

Durante la inauguración y luego de que Argentina superara las 100 mil muertes por coronavirus, Alberto Fernández cuestionó a "quienes con las muertes hacen su propio negocio, el de dividir" a los argentinos y ponerlos "en veredas enfrentadas".

Agregó que algunos sectores de la oposición y medios de comunicación "asustaron a muchos argentinos" en relación a las vacunas contra el coronavirus, mientras desde el Gobierno nacional intentaban adquirir dosis para sumar a las medidas de cuidado. En ese sentido, destacó que "gracias a la prédica del Gobierno para que nadie temiera" a la inmunización y que "tuvieran la convicción de que la vacuna era la solución", hoy "más del 60 por ciento de los mayores de 18 está vacunado".

"Empezamos por los más débiles que habían quedado abandonados en los cuatro años anteriores", afirmó en referencia a la campaña de vacunación estratégica que lleva adelante el Gobierno en todo el territorio nacional.

Enseguida el jefe de Estado recordó a los muertos por COVID-19 y dijo: "Sufrimos cuando hubo un muerto, no necesitamos sumar muertos para sufrir".

El jefe de Estado dictó hoy cinco días de duelo para homenajear y recordar a los 100.000 muertos por coronavirus en los casi 18 meses de pandemia.



"La muerte nos duele a todos. Nadie celebra la muerte, solo los asesinos y nosotros no lo somos. Solo espero que tanto dolor no sea en vano. Que no se nos quite de la memoria lo que vivimos. Nos apenaría mucho que el pasado vuelva. En honor a los que perdimos, seamos capaces de encarar el futuro de otra manera", pidió el Presidente. (Télam, prensa de Presidencia y La Nueva.)