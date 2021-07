Roger Federer se bajó de Tokio y sigue sembrando dudas sobre su futuro

Tal como se venía especulando, el suizo Roger Federer finalmente no dirá presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, tal como lo anunció hoy mediante un comunicado en sus redes sociales.

A los 39 años, Federer, recientemente eliminado en los cuartos de final de Wimbledon, incrementa así las dudas sobre su continuidad deportiva en el circuito profesional, la cual en los últimos meses se vio aquejada por las lesiones.

"Durante la temporada de canchas de césped, desafortunadamente he experimentado una molestia con mi rodilla, y he aceptado que debo retirarme de los Juegos Olímpicos de Tokio. Estoy muy decepcionado, ya que ha sido un honor y un punto culminante de mi carrera cada vez que he representado a Suiza. Ya he comenzado rehabilitación con la esperanza de volver a la gira a finales de este verano. Deseo a todo el suizo equipo la mejor de las suertes. ¡Como siempre, Hopp Schwiz (vamos Suiza)!", expresó Roger.

Este iba a ser el quinto Juego Olímpico para Federer, tras Sídney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012. En Río 2016 tampoco pudo estar presente porque se recuperaba de otra lesión de rodilla.

Federer, actualmente ubicado en el 9º puesto del ranking, disputó los Juegos de Australia con su actual mujer, Mirka, y tiene en su palmarés dos medallas: la dorada en 2008 junto a Stan Wawrinka y plateada en 2012, en modalidad de singles.

La baja de Roger se suma a otra ausencia importante, la del español Rafael Nadal, doble medallista olímpico. Quien sí será de la partida será el actual Nº1 del planeta, el serbio Novak Djokovic.