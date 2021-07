Antú Hernández: "Grité el gol porque me saqué la mufa de no poder hacerlo ante Cipolletti"

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

Clase para jugar, definición de crack... Antú Hernández volvió a sobresalir con su capacidad de desequilibrio, en el triunfo de Sansinena por 3 a 0 ante Ferro de General Pico.

"Venimos bien de local y, a diferencia del partido ante Cipolletti (el anterior en casa), esta vez la pelota entró. Estamos contentos con la producción del equipo, pero más contentos porque se nos abrió el arco", dijo el portador de la casaca número diez.

El déficit del equipo, según Hernández, es poder mantener una regularidad para poder sacar resultados en condición de visitante.

"Intentamos jugar en todas las canchas. La propuesta siempre es la misma, pero los equipos, en esta categoría, son muy parejos y las localías son fuertes. Si nos mantenemos fuertes de local vamos a lograr el objetivo de estar entre los ocho mejores; estamos ahí", sostuvo.

El pampeano dijo sentirse cómodo en la posición que juega y con la chance de llegar siempre al gol.

"Tengo esa libertad de moverme arriba, de buscar los espacios. En el gol pude ver que el zaguero no me estaba mirando, entonces fui de costado a chocarlo le pude puntear la pelota y se cayó. Después me fui derechito al arco, aunque esperaba que el arquero se moviera y no lo hizo. Pensé en cruzarla, aunque menos mal que le pegué a primer palo (risas)", contó.

Tras cartón, llegó el segundo y el alivio para todo el equipo.

"El gol del 'Flaco' no dio tranquilidad. Ferro juega bien con la pelota, no es fácil marcarle goles. Encima, en el segundo tiempo, de entrada Maxi (Bowen) hizo el tercero y eso nos permitió a varios descansar pensando en lo que viene. Fue una semana con muchos partidos y un viaje en el medio", reveló.

Precisamente, el próximo partido será una visita a cancha de Villa Mitre, que de local resigna muy pocas unidades.

"Es un equipo armado, duro. Estuvo bien el cambio, aunque a mí no me gusta salir, jajaja. Entiendo que es por mi bien, porque los partidos son exigentes y la seguidilla te quita piernas. Soy de meter todo el partido, me gusta exigirme a máximo", remarcó.

-Con este nivel vas a durar poco en la categoría.

-Sería un lindo desafío, me siento preparado. Estoy en un club donde me dan mucha confianza, puedo desplegar bien mi juego. En Sansinena me cuidan todos, me siento cómodo. Ojalá má adelante me pueda probar en otro nivel para demostrar que puedo hacerlo.

El pampeano de 26 años -nacido en Santa Rosa- lleva dos años en General Cerri, pero en este 2021 tuvo la satisfacción de poder jugar junto a su hermano.

"Tenca estaba en Liniers, lo llamaron y se vino. Ahora vivimos juntos, somos fanáticos de todo lo que es fútbol, y nos entendemos bien adentro de la cancha", dijo el exAll Boys, Belgrano y Ferro, equipo al que le convirtió ayer.

"Grité el gol porque me saqué la mufa de no poder hacerlo ante Cipolletti. Los chicos de Ferro me conocen, tengo amigos y saben que quiero mucho al club. Yo miraba la tabla y sabía que merecíamos estar más arriba. Fue una especie de desahogo; ojalá se nos empiecen a dar los triunfos de visitante", concluyó.