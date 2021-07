Solá, sobre Bolivia: "No le creo a Faurie cuando dice que no sabía de esta situación"

El canciller Felipe Solá aseguró que "no fue una sorpresa" enterarse del envío de armamentos del gobierno de Mauricio Macri y remarcó que no le cree a su antecesor en el cargo, Jorge Faurie, quien dijo que "no sabía nada".

"Fue una sorpresa el tema de la carta, pero no fue una sorpresa que el gobierno de Mauricio Macri le enviara ayuda a los militares bolivianos que le hicieron un golpe de Estado a Evo Morales", indicó Solá en declaraciones televisivas.

El canciller explicó: "Hay un hecho concreto: en la Embajada, el día 13 de noviembre de 2019, entró la carta de Fuerza Área Boliviana para el entonces embajador argentino, Normando Álvarez García. El 15 se produjo el ingreso al archivo de la Embajada de ese sobre cerrado. La pregunta es qué pasó en esos dos días ¿El embajador vio esa carta? No encontramos ningún cable en la Cancillería que den cuenta de esta situación".

"No le creo a Jorge Faurie cuando dice que no sabía de esta situación. Y no le creo porque recuerdo que el 9 de noviembre de 2019, cuando Alberto Fernández era presidente electo, recibió una llamada de Evo Morales, que le decía 'mi vida corre peligro'", agregó.

Solá recordó que en ese momento Fernández "habló con el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador para realizar las gestiones para proteger" la vida de Evo Morales. "Recuerdo la absoluta indiferencia de Macri ante el pedido de Alberto para iniciar gestiones para proteger la integridad de Evo Morales", añadió.

Sobre los hechos concretos que sucedieron en noviembre de 2019, relató: "Eran dos envíos diferentes que fueron en el mismo avión. Fueron 8 ó 9 gendarmes con sus armas, pero no tenían que enviarse 70 mil balas. No pueden hacernos creer esa mentira. Hay que preguntarse qué le agradece la Fuerza Aérea Boliviana a la Embajada argentina en La Paz. Es una mentira decir que esas balas fueron para el entrenamiento de alacranes (grupo de elite de la GNA)". (NA)