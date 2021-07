"El experimento epidemiológico imposible": el relato de médicos bahienses tras los festejos

El Foro Popular de Salud por la Justicia Social de Bahía Blanca, integrado por autoridades hospitalarias y trabajadores de la salud, publicó un relato en las redes sociales sobre los festejos masivos por la consagración de Argentina en la Copa América, que se realizaron "en todo el país, al mismo tiempo y sin ninguna medida de cuidado" en el marco de la pandemia por coronavirus.

El texto se titula "El experimento epidemiológico imposible" y dice así:

La campaña de vacunación ha conseguido inmunizar cerca del 90 % de la población de riesgo (que puede morir) y más del 70 % de la población susceptible (que puede enfermarse y contagiar).

Esta inmunidad artificial sumada a la inmunidad natural acumulada durante estos 2 años de contagios debe haber impactado en el futuro de la pandemia.

Pero ¿cómo saberlo?, ¿Cómo saber con certeza que las medidas han dado resultado?, podemos hisopar, podemos medir anticuerpos, pero ¿cómo sabremos si en la calle, esto efectivamente nos protege de enfermar (o de morir)?

Habría que hacer un experimento epidemiológico.

Pero tiene que ser enorme, a escala nacional para que represente a todos los habitantes del país, para saber si en todos lados el nivel de inmunidad se alcanzó y dónde es más bajo o más alto.

Habría que exponer masivamente a una parte enorme de la población: hombres, mujeres, adolescentes, niños y ancianos, en cada ciudad, todos el mismo día, a la misma hora, sin distanciamiento ni medidas de protección, si es posible abrazándose, transpirando y gritando para proyectar su saliva lejos y llegar a más personas, en sus casas y en la calle.

Y tiene que hacer frío para que el virus pueda persistir más tiempo en el ambiente y llegar más lejos.

Luego hay que recoger los resultados, hay que estar muy atentos a la cantidad de enfermos y ver cómo los números pasado el período de incubación reflejan los resultados del experimento.

Pero ningún comité de ética autorizaría un experimento así, ningún científico se atrevería a solicitar que un estudio así se iniciara y además tampoco tenemos la logística como para llevarlo a cabo simultáneamente en todas las ciudades del país.



Si la casualidad y la pasión actuaran por su cuenta para darnos el experimento epidemiológico que los médicos jamás nos atreveríamos a hacer…

Si el experimento se autorizara solo…

Si solo bastara con recoger los resultados…

Y si los resultados no fueran la explosión que cabría esperar…

Si hubiéramos alcanzado un nivel de inmunidad tan alto que un evento como nuestro experimento imposible no se reflejara en los datos de la semana que viene…



Entonces, si un acercamiento sincronizado de semejante magnitud no aumentara los contagios, o las muertes, tal vez el distanciamiento ya no los reduzca tanto.

Entonces, tal vez ese experimento pudiera marcarnos el cambio en la tendencia con datos duros, durísimos.



Que lástima que sea un experimento imposible.