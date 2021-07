Federer cambió su imagen, ganó con autoridad y crece en Wimbledon

El inoxidable suizo Roger Federer avanzó hoy a la tercera ronda del Abierto de tenis de Wimbledon, el Grand Slam sobre césped que ganó ocho veces, después de superar al francés Richard Gasquet (56°) por 7-6 (1), 6-1 y 6-4.

Con la victoria, en 1 hora y 51 minutos de juego, Federer alcanzó las 103 victorias en Wimbledon y superó las 102 que acumuló en el Abierto de Australia. El récord en los torneos de Grand Slam lo tiene el español Rafael Nadal en Roland Garros (105), aunque el suizo de 39 años es el único que tiene más de 100 partidos ganados en dos "Major" distintos.

