Se detectó un nuevo caso de coronavirus en "ShowMatch: La academia"

A tres semanas del inicio de "ShowMatch", se detectó un nuevo caso de coronavirus en el staff de "La academia". Se trata de Nacho Saraceni, quien se desempeña como partenaire de Sofía "Jujuy" Jiménez en el certamen. "Por suerte estoy bien, no me pegó muy fuerte. Por eso estoy bastante agradecido", manifestó el bailarín en diálogo con "Los ángeles de la mañana".

Y contó cuáles son los síntomas que manifestó durante los últimos días. "Tengo un poco de dolor corporal y desde el viernes que no tengo fiebre, por suerte. No me asusté, pero la primera noche 'maquiné' mucho porque me quedé pensando en Sofi, porque bailamos pegados", relató el artista, que anteriormente participó del programa que conduce Marcelo Tinelli con Florencia Torrente y Micaela Viciconte.

Por lo pronto, Saraceni espera que le den el alta médica el domingo 13, pero igualmente no podrá participar del próximo ritmo de la competencia, el shuffle dance. "Podría llegar a presentarme, pero sin ensayo y no es lo mejor", señaló. Tanto "Jujuy" como su coach, Carla Lanzi, permanecen aisladas desde que se confirmó que Nacho había dado positivo y este martes se someterán a un hisopado para confirmar si se contagiaron.

En caso de dar negativo, la modelo se presentará en el programa del miércoles, cuando se den a conocer los puntajes secretos y en caso de tener que presentarse en la sentencia, lo hará con un nuevo partenaire. Y si contrajo el virus, la producción tendrá que buscar un reemplazo para los próximas semanas.

Desde que Tinelli regresó a la televisión generó muchas controversias por los protocolos que se implementan en su programa. De hecho, durante la primera semana del ciclo se registraron diez contagios, entre bailarines y productores. "A raíz de las informaciones que circularon en las últimas horas, desde LaFlia queremos aclarar que los casos positivos de COVID-19 que involucran a trabajadores de la productora no se dieron de forma simultánea como producto de una negligencia, sino que han ido apareciendo alternadamente en las últimas semanas, incluso desde antes de que ShowMatch saliera al aire, y en cada caso hemos aplicado los protocolos de aislamiento recomendados", declaró el animador en sus redes sociales.

Y continuó: "No estamos ajenos a la ola de contagios que atraviesa el país ni exentos de los riesgos de contraer el virus fuera del ámbito laboral, más allá de todas las medidas preventivas que venimos tomando y de los más de cien hisopados por día realizados entre trabajadores de producción, técnica y artística. Seguiremos cuidándonos y tratando de alegrar la noche de los argentinos en este difícil momento que nos toca pasar".

También, apuntó contra el Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, por criticar las medidas de prevención de su programa. "El ministro de Salud seguramente se preocupa por esta imagen pero por ahí también te acordás que fue el ministro procesado, que había metido licitaciones que tenían unos kit medio truchos en el 2016. Después voy a hablar de él. ¿Daniel Gollán se llama, no? El ministro de (Axel) Kicillof”, manifestó el "Cabezón". E insistió: “Hay que ver el juicio con Gollán dónde está. Lo deben tener en la Justicia. Pero eso no es mala imagen ministro, por ahí era mala imagen esto de acá”.