Video: Floyd Mayweather no pudo noquear al youtuber Logan Paul y no hubo ganador

Sabor a poco dejó para los aficionados el desenlace de la exhibición de boxeo entre el ex campeón mundial estadounidense Floyd Mayweather y el youtuber Logan Paul, celebrado anoche en el Hard Rock Stadium de Miami.

Es que la lógica indicaba que, a pesar del carácter "amistoso" de la pelea, "Money", uno de los mejores pugilistas de la historia en el peso mediano, enviaría a la lona al joven influencer de 26 años, de apenas un combate profesional en su historial.

Pero no. El grandote ruso no cayó, a pesar de un par de intentos de Mayweather con lanzamientos directos al rostro, por lo que el triunfo quedó vacante, ya que, tal como acordó La Comisión de Boxeo de Florida, la pelea sería sin jueces y con un árbitro que solo podía detener el combate de ser necesario.

Algunos de los golpes que soportó Logan Paul en Miami ante Floyd Mayweather. ¿Qué puntaje le ponés a la actuación de la estrella de YouTube? pic.twitter.com/NWwfeOZwdR — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 7, 2021

De haberse tratado de un combate oficial, las tarjetas claramente hubiesen dado como vencedor a Floyd, cuyo récord profesional ostenta 50 victorias en igual cantidad de presentaciones.

Ante esto quedó claro que el propósito de tal espectáculo fue deleitar al público con un poco de show (aunque más de uno abucheó ante la inacción de Mayweather), cobrar la bolsa millonaria de dinero (más de 50 millones de dólares) e irse a casa.

"Ya no tengo 21 años. Demostré mis habilidades y me divertí. No sé qué me espera para el futuro, hablaré con mi equipo a ver cómo seguimos", sostuvo Mayweather tras los ocho rounds de exhibición.

El resumen de la pelea: