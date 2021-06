¿Por qué las vacunas de Johnson&Johnson y Moderna no están autorizadas en la Argentina?

6/6/2021 | 08:51 |

Fuentes del Ministerio de Salud de la Nación indicaron que esos laboratorios no las registraron y aclararon que "no tiene nada que ver la cuestión regulatoria con lo contractual", teniendo en cuenta que el Gobierno no tiene firmado aún ningún contrato con estas empresas farmacéuticas.