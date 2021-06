Loading Screen #3: Administrando el tiempo

por Nicolas "Naiko" Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Entrando en la segunda mitad del 2021 nos parece el momento ideal para hablar sobre como organizar nuestro tiempo frente a la computadora, teniendo en cuenta el fácil acceso que tenemos a las distracciones estando en la misma. Administrar el tiempo no es una tarea sencilla, pero en esta columna vamos a intentar darles algunos consejos para que les sea mas llevadero.

Cuando hablamos de administración del tiempo nos referimos directamente en que tan productiva son nuestras horas frente a la computadora. Cuando hablamos de productividad no necesariamente esta ligada al trabajo o al juego, sino a enfocar ese tiempo en una determinada acción para concentrarnos posteriormente en la otra.

Para poder organizarnos debemos tener en cuenta si trabajamos con horarios o con fechas limites. La primera es mucho mas fácil de organizar porque nos obliga a estar en la PC trabajando de X hora a Y sin poder organizar mucho mas el resto. La segunda es mas compleja ya que si bien contamos con una gran libertad, también puede ser arrolladora si no sabemos controlarla.

Controlar las fechas de entrega o deadlines puede ser una de las mayores complejidades del estudio no presencial y del trabajo freelance. El hecho de tener todo el tiempo disponible a nuestro antojo puede hacer que dejemos para el final tareas sumamente sencillas, perdiendo la posibilidad de tener tiempo de ventaja ante cualquier complicación o imposibilidad. A continuación les dejamos tres consejos que a nosotros nos ayudan muchísimo con el día a día del home office:

) Muchas segmentaciones de pocas horas.



Dedicarse por dos horas o menos a una tarea puede ser muy productivo si se repite a lo largo del día. Además de no saturarnos con una sola tarea nos va a permitir cambiar de aire y de enfoque, lo que siempre termina ayudando a descansar la cabeza y la vista.

) Amigarse con las agendas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar



No podría hacer énfasis en cuan importante es una agenda para quienes vivimos trabajando con fechas de entrega. Si bien el ejercicio mental de anotar todo en la cabeza esta buenísimo y es super sano, tener un respaldo al que podamos acceder en cualquier momento es sumamente importante.

) Horario Nocturno vs Horario Diurno.



El horario en el que mejor funcionamos es totalmente subjetivo y esta ligado a muchos factores internos y externos. Aclarado esto tenemos que hablar de que la sociedad en general se maneja en un rango horario y de que no podemos escapar de eso. Yo puedo ser la persona mas activa del mundo a la noche pero si a esa hora no encuentro donde hacer compras, ni nadie que me resuelva algún problema de conectividad que pueda llegar a tener, no va a servir de mucho todo el trabajo que pueda realizar a las 3am.

Para finalizar queremos recalcar que lo mas importante a la hora de elegir una metodología de trabajo es estar en sincronía con el mismo. De nada sirve ponernos horarios que no podamos cumplir ni fechas a las que no podamos llegar ,solamente para ser funcionales a una parte de la sociedad a la que por ahí no pertenecemos.

Les recordamos que pueden encontrarnos en las redes sociales como @Elcubildelmal y desde allí enterarse todas las novedades del mundo del gaming, así como los próximos torneos y eventos que estaremos realizando.