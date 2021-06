Se viene un nuevo fin de semana de confinamiento estricto en Bahía

El fin de semana Bahía Blanca dejará de estar en fase 2 para volver al confinamiento estricto anunciado por el gobierno nacional semanas atrás.

La medida estará vigente durante el sábado y domingo y la intención es reducir la circulación y evitar las reuniones sociales, además de mitigar el crecimiento de contagios de coronavirus en todo el país.

Durante esas 48 horas se podrá circular hasta las 18 y los comercios que podrán abrir sus puertas al público serán los esenciales.

De acuerdo al listado difundido por el Municipio quienes pueden permanecer abiertos son:

*Supermercados mayoristas y minoristas de proximidad.

*Farmacias.

*Ferreterías.

*Veterinarias.

*Provisión de garrafas.

*Industrias de alimentación, de higiene personal y limpieza.

*Industrias de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.

Aquellos comercios que no encuadren en las mencionadas categorías, no podrán abrir sus puertas al público y sus empleados no estarán habilitados a circular. Podrán realizar ventas a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes.

La población en general solo podrá moverse en sectores de cercanía a su domicilio y para realizar actividades justificadas.