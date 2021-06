"Nadie quiere que se funda la gente, sino restricciones focalizadas para que nos podamos cuidar"

Carlos Deguer, titular de la Asociación Médica de Bahía Blanca, sostuvo esta mañana que "nadie quiere que se funda la gente, lo que pretende es que pueda haber restricciones focalizadas, intervenciones, que no impliquen un impacto económico importante pero que sí signifique que nos podamos cuidar", al hacer un análisis de las medidas sanitarias que se toman por el avance del coronavirus.

"Todos los sistemas de salud deben tener una gobernanza, una dirección clara en función del beneficio de la comunidad. Y nos guste o no, tenemos que aceptarla, más allá de las equivocaciones que ha habido", amplió.

En un mano a mano con La Nueva., el doctor manifestó también que coincide con que estamos atravesando "el momento más crítico" de la pandemia, reconoció que gracias a la vacunación "el impacto en el personal no es tan importante como el año pasado" y afirmó que "al haber tanta movilidad, van a aparecer otras patologías que estaban cultas", algo que "asusta y preocupa" de cara al próximo invierno.

"Que todos piensen lo mismo es un adelanto; es cierto, estamos en un momento crítico y el más exuberante en cuanto a infectados y a la mortalidad. Debemos aceptar que es el momento más crítico que hemos vivido. El año pasado hubo mucha incertidumbre y angustia por no saber a qué nos enfrentábamos. Hoy tenemos que pensar que la vacunación es una luz en esta historia y se pretende que vaya lo más rápido posible", resumió.

En diálogo con el periodista Maximiliano Allica, el profesional dijo que "estamos en el pico más alto, pero tenemos que esperar que pase el invierno y eso asusta por lo que cabe esperar".

"Para pensar que puede haber un descenso de casos habría que mirar la semana que viene en función de las restricciones que se hicieron. Aprendí a no predecir porque nos hemos equivocado todos y mucho", admitió.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Al haber tanta movilidad, van a aparecer otras patologías que estaban cultas. El año pasado prácticamente no tuvimos bronquiolitis, neumonías, etcétera. Ahora, la sociedad está cansada de toda esta historia y no se está cuidando mucho; hay muchas actividades abiertas. Eso significa que se va a estresar mucho más el sistema de salud y eso a uno lo asusta y le preocupa. Al COVID le vamos a agregar lo habitual", subrayó.

Por otra parte, Deguer contó que está ejerciendo como docente y que la presencialidad "no es un peligro".

"Estamos discutiendo presencialidad y otras cosas que no son conducentes para definir conductas activas sobre la pandemia. Se ha politizado todo, la grieta se ha introducido y tenemos que ser todos muchos más claros. Soy docente y estoy haciendo presencialidad, está claro que no es un peligro y está demostrado que no contagia, pero en algún momento hay que interrumpirla por una cuestión sanitaria. El tema es no prolongar esa conducta", mencionó.

También dijo que el personal de salud está "ninguneado" y que "hay guardias que no se pueden cubrir".

"El personal de salud no es que esté maltratado, en muchos momentos está ninguneado. Me da la sensación de que la pandemia se ve en los hospitales y no por fuera. Eso determina cansancio, agotamiento, quemarse trabajando... Genera más de un problema psicológico y laboral", relató.

"Ese es un riesgo y lo estamos viendo —continuó—. Hay guardias que no se pueden cubrir porque hay gente que no está dispuesta a estar un fin de semana fuera de su familia. No ha habido vacaciones y los sueldos no son buenos. Llevamos un año y medio, es mucho".

"Ha habido una merma en el personal, a veces por traslados internos y ahora por agotamiento. Hay un exceso de horas extras y reemplazos, que llega al 30 %", completó.