Tres Arroyos: asaltaron a un jubilado y golpearon a su cuidadora

Dos delincuentes asaltaron esta mañana a un jubilado de Tres Arroyos y a su cuidadora, a quien golpearon y abandonaron atada con una camisa, para robar dinero y otros elementos.

El hecho ocurrió poco después de las 8, en Sadi Carnot al 900, donde reside Carmelo Mársico, de 82 años, a quien cuidan dos mujeres en distintos turnos.

Al momento del robo se encontraba Liliana Nogues, quien trabaja en la casa desde hace siete meses.

Trascendió que los ladrones golpearon una ventana lateral de la propiedad, como lo hacen de manera habitual las personas que acuden al domicilio a llevar provisiones y mercaderías, preguntaron por Mársico y, cuando Nogués les abrió, fue inmediatamente reducida por dos jóvenes con gorros de lana y su rostro semicubierto, quienes la empujaron y golpearon para que les entregue dinero.

"Realmente cuando golpearon (en una de las ventanas que da sobre la calle Saadi Carnot) yo pensé que era su nuera (de Mársico) que venía a traer algo de mercadería, como lo hace siempre, pero cuando abrí la puerta no me dieron tiempo a nada. Me taparon la boca, me empujaron contra un sillón", dijo la mujer.

"Me tiraron contra el otro lado pidiéndome dinero. Buscaban dinero. A Carmelo le sacaron el reloj y dos anillos que tenía. Yo les dije que tenía dinero en la cartera, que se lo llevaran, pero que no nos mataran. En ese momento no te das cuenta, porque no sabés lo que te puede pasar", indicó.

Nogues está segura que los ladrones sabían cómo manejarse para ser atendidos sin despertar sospechas. "Ellos sabían cómo hacer que la gente abra la puerta sin sospechar nada", agregó.

Finalmente mencionó que antes de irse, los delincuentes la dejaron atada con una camisa del hombre, aunque poco después pudo liberarse y pedir ayuda. (La Voz del Pueblo)