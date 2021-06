Sabrina Rojas habló de la nueva relación de Luciano Castro: "Somos libres, cada uno puede hacer su vida"

A un mes de confirmar su separación de Luciano Castro, luego de más de diez años de amor, Sabrina Rojas habló de la buena relación que mantiene con el actor. "Cuando no hay deudas, cuando las cosas están en paz, cuando las cuentas están saldadas, cuando las dos personas se quieren, te podés llevar bien", señaló la actriz, que compartió el Día del Padre junto a su exmarido y Esperanza y Fausto, los hijos que tienen en común. Y habló sobre los motivos de la ruptura: "Es la vida. A veces no todo es el amor. Es la convivencia, las cosas decaen un poco y hay que tomar distancia".

Además, se refirió a los rumores que aseguran que Castro ya está en pareja con otra mujer, que no pertenece a los medios. "Somos libres así que cada uno puede hacer su vida como prefiera, como tenga ganas", señaló. Y agregó: "Tenemos las cosas muy charladas y eso hace que podamos convivir, vernos todas las semanas. Yo llevo a los chicos a su casa y me quedo tomando mate...".

Pero cuando el cronista de "Implacables" le preguntó por los mensajes que recibe en las redes sociales desde que está soltera, Rojas respondió con pocardía. "Yo soy como Cabak, no hablo de mi vida privada. Hay mensajes que me sorprendieron un montón. Hay de todo... Me empezaron a mandar fotos viejas, de cuando era joven, sexy y divertida. Ya tengo 41 años. Quedar soltera a los 41 es el momento ideal. Yo la paso bien desde el primer día. Después el tiempo dirá", concluyó, sin cerrarle la puerta a una reconciliación.

Luciano y Sabrina se conocieron en 2009, cuando ella se sumó al elenco de "Valientes" para hacer temporada en Mar del Plata. Y como estaba en pareja con Juan Pablo Inigizian, al principio vivieron una relación clandestina. "El gordo, mi marido, fue mi amante porque yo estaba en pareja. Puede pasar que ahí estás prendido fuego y cuando blanqueás... Ya fue. ¡Besito a mi ex!", reveló Sabrina en una entrevista que dio en 2017.

Finalmente en marzo de 2010 blanquearon su noviazgo y rápidamente formaron una familia ensamblada junto a Mateo -hijo del actor, fruto de una relación anterior, y los dos hijos que tienen en común, Esperanza y Fausto. "Mi mujer me domesticó, me contiene y me aguanta", reveló Castro en una nota con Pronto, haciendo referencia al cambio que logró en su relación con la prensa y en su vida cotidiana gracias a su pareja.

Pero a fines de 2018 protagonizaron un escándalo cuando Rojas compartió un fuerte descargo en sus redes en el que se refería a su marido como "psicópata, violento y drogadicto". Ante las repercusiones de los posteos, la actriz salió a decir que la habían hackeado y aunque su teoría no fue del todo creíble. luego de ese confuso episodio, terminaron blanqueando una crisis de pareja, seguida por una separación que duró algunas semanas.

La paz y la tranquilidad reinaron en el matrimonio durante ocho meses, hasta que a mediados de octubre de 2019 se viralizaron fotos de Castro desnudo que se las había mandado a una amante. Pero lejos de volver a separarse, rápidamente los actores hablaron públicamente del tema y sostuvieron que las imágenes fueron enviadas cuando estaban separados y que entre ellos no había terceros en discordia.

“Nos separamos hace un tiempito ya . Pero bien . Estamos bien los dos . Nos van a ver mil veces juntos , porque nos separamos como pareja , no como familia”, explicó Rojas hace un par de semanas y dejó en claro que esta vez no hubo escándalos en la pareja. (NA)