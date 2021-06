Si se mantiene el ritmo actual, para agosto el 70% de la población de Bahía y la zona podría estar vacunada

Juan Ignacio Schwerdt / jschwerdt@lanueva.com

Si se mantuviera el ritmo de vacunación registrado en junio, para mediados de agosto Bahía Blanca y los otros 14 distritos que conforman Región Sanitaria I podrían tener al 70% de su población con al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19.

El dato surge al analizar los registros oficiales que proporciona el programa Vacunate, los cuales indican que entre el 1 y el 25 de este mes se aplicaron 97.063 primeras dosis y 14.241 segundas en las 15 comunas la zona.

El ministerio de Salud bonaerense trabaja en base al supuesto de que unas 680.194 personas viven en esta parte del territorio provincial. De ese total 266.097 (39,1%) ya recibieron la primera dosis, mientras que 70.059 de ellas accedieron también al segundo componente.

Por ende, para llegar al objetivo de tener al 70% de los habitantes inmunizados -que son 476.136-, restaría aplicar la primera dosis a 213.539 vecinos y vecinas.

Ahora bien, ¿en qué tiempo se podría lograr este objetivo? Si se mantiene el promedio de dosis aplicadas del 1 al 25 de junio -que fue de 3.882 diarias-, harían falta 55 días.

Dicho de otra forma: de continuar el ritmo de vacunación que se observó este mes, para el 18 de agosto 7 de cada 10 habitantes de la zona habrá obtenido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus.

“Prefiero ser más cauto, pero es cierto que venimos muy bien. Tenemos casi al 40% de la población con al menos una dosis, lo que es muy bueno en el contexto actual”, dijo a La Nueva. el titular de Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez Fariña.

“Junio fue un mes en el que se avanzó mucho, así que no sería descabellado pensar que, si se mantiene la provisión de dosis, para agosto o septiembre lleguemos al objetivo de tener al 70% de la gente vacunada”, agregó.

Núñez Fariña recordó que no todos los municipios han avanzado de la misma forma con la vacunación.

Adolfo Gonzales Chaves, por caso, ya vacunó al 55,3% de su población estimada. Por ende, si en las semanas que vienen mantiene el ritmo de vacunación que exhibió hasta anteayer, para el 10 de julio podría llegar a la ansiada cobertura del 70%.

Bahía Blanca, en tanto, aplicó la primera dosis al 38,2% de su población. Al ritmo de vacunación de junio -se aplicaron 1.469 primeras dosis diarias, en promedio-, llegar al 70% de cobertura le tomaría al menos hasta el 31 de agosto.

Villarino, por otra parte, recién vacunó con una dosis al 25,2% de su población. A razón de 158 inoculaciones por día (ese es el promedio de junio), recién podría llegar con la vacuna al 70% de sus vecinos para el 6 de octubre.

Los datos corresponden al programa Vacunate, hasta el 25 de este mes.

Núñez Fariña enfatizó que en los próximos meses será clave, más allá del abastecimiento de vacunas, “difundir la campaña de inscripción y también las medidas que va tomando el ministerio de Salud para permitir la vacunación espontánea (sin registro previo)”.

“En Bahía, por ejemplo, hoy tenemos unos 180 mil inscriptos, pero para llegar al 70% de inmunizados necesitamos vacunar a algo más de 210 mil vecinos. Ya recibieron la primera dosis unos 120 mil, así que tenemos que hacer foco en los otros 90 mil, de los cuales un tercio aún no se anotó”, dijo.

“Por eso es tan importante que se haya abierto la vacunación espontánea. Mucha gente no se anotaba porque no sabía cómo hacerlo, no manejaba los medios digitales o simplemente tenía miedo de sacarle la vacuna a otra persona que la necesitara más, pero si es convocada se va a acercar a los vacunatorios”, estimó.

El funcionario enfatizó que, con la última convocatoria libre para mayores de 50 años, se dará un salto “enorme” en el plan de vacunación.

“Ya no hay requisitos de ningún tipo. La vacuna está en los vacunatorios, así que sólo tienen que ir el día que lo deseen, dentro de los horarios habilitados. No hay que anotarse, no se necesita computadora o celular, no se necesita cargar ningún dato, no hay que depender de un turno. Ni siquiera hay que ser de la ciudad, porque quienes vienen a Bahía por un trámite o por lo que sea también se pueden vacunar aquí”, subrayó.

PAMI tiene su propio dispositivo de vacunación, tanto en sedes fijas como en forma itinerante (por hogares y geriátricos).

Operativos itinerantes

Durante los próximos días Región Sanitaria I incrementará también los operativos de vacunación itinerante.

“Hemos armado equipos en todos los distritos. En Suárez fuimos a Huanguelén; en Chaves, en De la Garma; en Patagones, a Villalonga y Stroeder; y en Puan ya tenemos todo listo para ir a Villa Iris y Darregueira”, indicó Núñez Fariña.

“Todo depende de que tengamos más vacunas y, por supuesto, de organizar la logística, pero con este tipo de operativos, y pudiendo hacer vacunación espontánea, creo que vamos a llegar a mucha gente”, agregó.

“En la zona tenemos poblaciones rurales muy dispersas, con bajo nivel de inscripción, y al mismo tiempo poblaciones urbanas con altos niveles de socialización, donde los vecinos se han anotado con entusiasmo”, completó.

Núñez Fariña también reveló que se espera que haya un salto de aplicaciones en distritos como Coronel Rosales, Bahía Blanca y Saavedra.

“Las fuerzas armadas han conseguido dosis para todos sus efectivos, ya que tienen que trabajar en las elecciones”, explicó.

Segundas dosis

Núñez Fariña señaló que la semana que viene se intentará reprogramar los turnos de las personas que habían sido convocadas para recibir la segunda dosis de la vacuna, trámite que luego fue suspendido.

“Tuvimos un problema logístico y no llegaron las dosis, por lo que decidimos llamar a todos los que pudimos, entre quienes tenían turno en esos días, para informarles. Creo que en los próximos días podremos reprogramar esos turnos”, dijo.

“Este problema logístico, lo aclaro, no tiene nada que ver con el faltante de segundas dosis que se da a nivel nacional, y que el gobierno está tratando de resolver con los fabricantes”, añadió.

Una campaña con avances muy dispares entre distritos

Con casi el 40% de la población de la región vacunada con al menos una dosis, un rasgo distintivo que comienza a advertirse es la disparidad con la que ha avanzado la campaña hasta el momento.

Es que, mientras hay distritos que ya aplicaron al menos una dosis al 50% o 55% de su población estimada, otros ni siquiera llegan al 37%.

Hasta el momento los mayores indices de cobertura se registran en Adolfo Gonzales Chaves, Coronel Dorrego y Puan. Se trata de un lote privilegiado, dado que son los únicos tres de Región Sanitaria I que han logrado superar una inmunización superior al 50%.

En el lote de aquellos que han vacunado a más del 40% de su población, en tanto, aparecen Adolfo Alsina, Monte Hermoso, Tornquist y Guaminí.

Más abajo, entre el 36% y el 40% de cobertura con primera dosis, están los distritos más poblados de la zona, como Bahía Blanca, Tres Arroyos, Coronel Rosales, Patagones, Coronel Suárez y Coronel Pringles.

Y último, bien alejado del resto, con apenas un 25,2% de su población total vacunada, aparece Villarino.

Mientras Gonzales Chaves ya vacunó al 55% de su población, Villarino recién llegó con la primera dosis al 25,2%.

Entre los municipios que más población han vacunado con la segunda dosis, en tanto, aparecen Monte Hermoso (20,8%), Saavedra (18,9%) y Adolfo Gonzales Chaves y Tornquist (ambos con el 15,6%).

En total se han aplicado hasta el momento 336.156 dosis, de las cuales 266.097 (39,1% de la población total) correspondieron al primer componente y 70.059 (10,3%) al segundo.

Junio es, por lejos, el mes en que más dosis se han aplicado desde que comenzó la campaña: 111.304 hasta el último viernes, de las cuales 97.063 correspondieron al primer componente y 14.241 al segundo.

El segundo mayor registro corresponde a mayo, con 72.499 dosis totales (36.858 del primer componente), y el tercero a abril, con 69.176 aplicaciones (68.667 de ellas, primeras dosis).