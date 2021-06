Casi 140 años de la historia médica del distrito de Saavedra, impresos en un libro

Hernán Guercio / hguercio@lanueva.com

“La documentación de los primeros años de la colonia no hace referencia a médico alguno radicado aquí, entendiéndose que dicho profesional solo podría haber concurrido periódicamente”.

Con estas palabras comienza la Historia Clínica de la Salud del Distrito de Saavedra, un libro que incluye -en su más de 500 páginas- los principales hitos y sucesos vinculados a la medicina en Pigüé y en todo el territorio saavedrense desde fines del siglo XIX hasta el presente.

La obra, compilada y escrita por el médico pigüense Alberto Vergnes durante siete años, hace un detallado repaso sobre los primeros facultativos que pasaron por el municipio, cuenta sobre el nacimiento del hospital municipal y sobre la forma en que fue creciendo en complejidad a través del paso del tiempo.

Fotos, planos, recortes de diarios, entrevistas y los pormenores de la historia de la salud en el distrito se pueden encontrar en sus más de 500 páginas.

También habla de los protagonistas de la medicina en el distrito de Saavedra, tanto los médicos como el personal de salud, intercalando entrevistas personalizadas a varios de ellos, junto a las distintas instituciones locales y prestadores privados. Además, traza la historia de la prestación en las diversas localidades del distrito, así como las farmacias y boticas, o médicos pigüenses que trascendieron las fronteras del municipio.

Todo esto, claro está, completado con fotos históricas y actuales, planos de obra, y estadísticas.

El libro fue editado por su propio autor y, por el momento, solo se puede conseguir en Pigüé y en las localidades del distrito. Sin embargo, es tal la importancia de la obra y la calidad y veracidad de los datos que contiene, que el Concejo Deliberante lo declaró de Interés Municipal en los últimos días, y se pidió que cada escuela saavedrense cuente con una copia.

La idea, el génesis del proyecto, cuenta Vergnes, surgió hace varios años, en 2013, cuando luego de hacer un curso de administración hospitalaria, comenzó a juntar datos estadísticos sobre la salud distrital. Preparar un texto que recopilara la historia sanitaria del distrito era un viejo proyecto de varios médicos saavedrenses, pero nadie aún se había dado la oportunidad de hacerlo.

“A medida que fui investigando, hallando cosas en el Museo de Pigüé, me encontré con una historia muy rica, en la que resalta la gran participación ciudadana que hubo para generar el sistema de salud”, señala.

La creación de esta Historia Clínica tuvo un nuevo impulso en 2015, cuando el autor se jubiló del hospital y, aunque siguió trabajando en el ámbito privado, pudo dedicar más tiempo a su proyecto.



Alberto Vergnes

“A medida que iba haciendo reportajes a médicos o a familiares de protagonistas, la gente me iba aportando innumerable material, fotos y demás. Todo me servía”, reconoce.

Hace unos tres años se propuso firmemente dar forma y publicar todo el material que iba juntando. Ahí se encontró con otro problema, porque a medida que comenzaba a plasmar todo en un texto, iban surgiendo cada vez más ideas y datos.

“Traté de hacerlo lo más completo posible. Tenían que estar la actividad hospitalaria, los grandes doctores que hubo en el distrito, todas las especialidades y también el personal no médico. Quería contar cómo se crearon las salas de atención en cada uno de los pueblos, además de las instituciones vinculadas al sector que tenemos y que hoy luchan por sobrevivir”, cuenta.

Sobre finales de 2019, a Vergnes le dio la impresión que el libro estaba listo y que ya contaba con todo lo necesario para ser publicado; no podía dilatarlo más: “se suman nuevas cosas y en un momento hay que definirse, darle un corte”. Lo terminó presentando a fin de año pasado, en plena pandemia.

El título, explica, “es un nombre muy médico: en la profesión nos esforzamos en hacer una muy buena historia clínica para acercarnos al paciente”.

Las repercusiones, reconoce, fueron impensadas. Todavía se sorprende cuando la gente lo saluda y lo felicita por la obra.

“Muchos me cuentan, emocionados, que un familiar suyo aparece en el libro; o hay gente que aportó material o alguna foto y que no se imaginaba que iba a formar parte de él. Incluso, hay muchos que no sabían que lo estaba haciendo y se asombran de encontrarse allí”, dice.

Por el momento, reconoce, el tema está cerrado. Tal vez en algunos años se anime a hacer algo más sobre el tema, sumando algunos capítulos respecto de lo que pueda pasar en el futuro, pero aún no lo tiene claro. ¿Seguirá escribiendo sobre el tema médico? Claro que sí; proyectos sobran.

“Tengo pensado algo vinculado a un anecdotario sobre hechos ocurridos en el hospital, pero no sé. Podría ser algo punible”, bromea.

De lujo

El libro cuenta con un prólogo de lujo, a cargo de Oscar Mendiz, quien es director médico y jefe de Cardiología Intervencionista de la Fundación Favaloro, reconocido como uno de los mejores hemodinamistas de Argentina, y que resalta que “contar la historia de la medicina en la región a través de sus personajes, nos asegura que además de recordar a esos pioneros, estaremos conociendo desde el inicio mismo cómo ha sido la comunidad de Pigüé”.

En ese sentido, destaca que “contar la historia y las vicisitudes que tuvieron que enfrentar aquellos pioneros es de alguna manera una forma de resaltar el valor del arte de curar, de prevenir y a veces de ayudar a bien morir de quienes nos precedieron en la profesión”.

Por último, resalta también la labor realizada por Vergnes desde el plano profesional en Pigüé.

“Ha sido partícipe de esta historia en sus capítulos más recientes, pero no es solo loable el esfuerzo por lo hecho como profesional, sino el esfuerzo por contarnos la historia de la medicina en la región”, señala Mendiz.

Sobre el autor

Alberto Vergnes, cardiólogo 'e pueblo -como él mismo se define- es miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología y especialista en terapia instensiva. Se desempeñó como director de hospital y secretario de Salud municipal en gobiernos de distinto color político.

Además, mientras estudiaba medicina, se desempeñó como cronista en los primeros años de LU34, la radio AM de Pigüé, y trabajó para el diario El Día, de La Plata, Diario Popular y la agencia Noticias Argentinas.

De interés municipal, legislativo y cultural



El último miércoles, el Concejo Deliberante de Saavedra declaró al libro Historia Clínica de la Salud del distrito de Saavedra como de Interés Municipal, Cultural, Educativo y Legislativo, “por su aporte a la historia de la medicina en el partido.

Además, se dispuso enviar copias a todas las bibliotecas populares de las localidades saavedrenses, junto con áreas municipales, y se propuso que haya una copia en cada una de las escuelas del distrito.

También se propuso que la Cámara de Diputados bonaerense lo declare de Interés Legislativo.

En los considerandos del proyecto, se expresa que “este libro resignifica la historia de la medicina a través de relatos, vivencias, fotografías y documentación para dar a conocer y recordar, desde el inicio mismo, como ha sido su evolución en nuestra comunidad extendiéndose a varias localidades de esta región”.

También se explica que la obra “refleja una narración donde se aprecian imágenes de una época, su gente, pioneros de la salud, momentos que forjaron historias particulares de grandes hombres y mujeres junto a sus familias que conformaron lo que somos hoy como sociedad y los avances que fueron sucediendo”.