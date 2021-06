Lanzaron el Plan Bonaerense de Desarrollo Rural

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó hoy en Tandil un plan integral de Desarrollo Rural y en ese marco afirmó que para su administración "no hay ciudadanos o municipios de segunda en la provincia de Buenos Aires".



"En campaña, dijimos que no nos íbamos a olvidar del interior y de la ruralidad y el de hoy es un anuncio raro porque habla de cosas que ya están en marcha", dijo el mandatario provincial durante el acto en el que estuvo acompañado por parte de su gabinete y el intendente radical Miguel Lunghi.



El programa, que prevé una inversión de 172.000 millones de pesos, contempla la asignación de distintos tipos de créditos, exenciones impositivas, medidas para potenciar las rutas productivas estratégicas, mejorar caminos rurales y obras de infraestructura.



Además, incluye el fortalecimiento de la seguridad en el ámbito rural, la construcción de frigoríficos, el plan de mejora ganadera bonaerense, el programa de industrialización de productos primarios agropecuarios, el impulso a las cooperativas y a nuevos mercados regionales.



Otras de las iniciativas son el programa para fortalecer agrupamientos industriales, los fondos de innovación tecnológica, la promoción turística de pueblos rurales, el registro de suelo urbano, la instalación de postas de recepción municipal y programas de vivienda.



"Suele hablarse de las problemáticas del conurbano, que son muchas, y se llegó a plantear que la provincia es inviable. Dije que veníamos a terminar con esos falsos dilemas que señalaban conurbano o interior, y a romper con la dicotomía entre lo rural y lo industrial", prosiguió Kicillof.



Destacó que su administración busca "integrar a la provincia" porque "había que abordar y solucionar sus dificultades y falencias históricas" y añadió que el Plan -que incluye a 9 ministerios, el Banco Provincia y ARBA- "busca el desarrollo rural y del interior de la provincia en todos sus aspectos".



En ese marco, el gobernador expuso que el programa cuenta con un plan de rutas productivas que implica una inversión de 73 mil millones y otro de mejora de la red de caminos rurales.



Después apuntó que su Gobierno lanzó para el año 2021 un plan de 4.121 viviendas "muchas de ellas para localidades rurales", contó que ya se finalizaron 1.200 y existen otras 2.300 en ejecución.



Al referirse a las obras hídricas de la cuenca del Salado, dijo que el nivel de avance era del 7% al asumir su administración en diciembre de 2019; remarcó que actualmente ese número llega "a más del 50%" y añadió: "En la cuenca del Luján el avance era 0% y hoy ya están las máquinas trabajando".



Tras entregar dos patrulleros para el distrito, Kicillof afirmó que el Poder Ejecutivo también fortalece el plan de seguridad en el ámbito rural, "incorporando, formando y profesionalizando a los agentes".



Por otro lado, resaltó que se entregaron fondos a los distritos para construir frigoríficos municipales y especificó que "ya hay 11 en marcha y pronto habrá 5 más".



"Estamos trabajando para armar mercados regionales y también para que la mercadería esté más accesible, sea de mejor calidad y más barata. Ya hay 68 municipios adheridos", celebró el gobernador.



Luego subrayó el plan para desarrollo de parques industriales, el programa para circuitos turísticos de pueblos del interior y distritos rurales y expuso: "La producción, el trabajo, la salud y la educación son nuestras prioridades".



"Necesitamos generar en nuestro interior bonaerense calidad de vida, bienestar y cumplir con la premisa de la igualdad de oportunidades, traer educación superior, conectividad, parques industriales, frigoríficos agregar valor en origen e integrar a la provincia", continuó Kicillof.



Finalmente, se mostró confiado en que tras la pandemia la provincia será "la locomotora que nos va a sacar de este desastre" y resaltó la importancia de que "el Gobierno diga 'nunca más' al endeudamiento externo, a la fuga de capitales y a la subordinación de nuestra economía a intereses extranjeros".



"Hace falta un gobierno presente, con objetivos comunes para el desarrollo nacional. No vamos a darle la espalda al productor ni a las pymes. Esto es trabajar por la unidad y el desarrollo de nuestro pueblo", concluyó.



Luego, Lunghi destacó la necesidad de "trabajar juntos en política de mediano y largo alcance aunque pensemos distinto".



A su turno, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, expuso que el Programa "tiene una mirada integral sobre el interior de la provincia, con comprensión de las características del sector" y dijo que se trabaja para "avanzar en el gran desafío que es impulsar un desarrollo en toda la provincia".



"Necesitamos generar más valor agregado en cada localidad, a partir de contar con capacitaciones y medidas para alcanzar el desarrollo", indicó.



Luego destacó la mejora de caminos rurales y puso de relieve el otorgamiento de líneas de créditos para productores, cooperativistas y para potenciar la industrialización, y analizó que "el gran desafío es el impulso a la producción de alimentos", por lo que se avanza "en la instalación de frigoríficos municipales".



Rodríguez contó que desde la cartera se impulsa a la vez asistencia técnica bonificada para los productores incorporen tecnología.



Al referirse a las inversiones del Plan de Desarrollo Rural, el ministro de Producción, Augusto Costa, expuso que "el Gobierno trabaja para recuperar la producción y el trabajo" dado que su anhelo es "una provincia de pie, que es para lo que vinimos".



En tanto, el titular de la cartea de Seguridad, Sergio Berni, afirmó que "el gobernador implementó una transformación histórica de la policía" y destacó que el hecho de que se cuente con una especialización en policía rural da cuenta "de la importancia" que Kicillof le asigna a la materia.



"Un total de mil efectivos se van a especializar en la tarea rural", anticipó y dijo que se compraron patrullas especiales que se puedan adaptar al terreno porque "estamos para dar respuestas".