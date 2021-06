Los Pumitas, sin Joaquín Moro, enfrentan a Sudáfrica

El seleccionado argentino juvenil de rugby jugará este miércoles frente a Sudáfrica, en su segunda presentación en el torneo amistoso internacional U20 Series.

El partido comenzará a las 10 y se jugará en el estadio Markötter de la ciudad de Stellenbosch, Sudáfrica. Se podrá ver por ESPN 2.

Entre los cambios realizados por el técnico José Pellicena para este partido, una de las ausencias será la del bahiense Joaquín Moro.

El tercera línea formado en Argentino de nuestra ciudad y actual jugador de Belgrano Athletic formará parte de la rotación dispuesta por Pellicena respecto de la goleada ante Georgia (82-10).

"Tito" viene de hacer un desgaste importante en el estreno, en el que jugó 60 minutos luego de meses de inactividad para el seleccionado.

A propósito del partido de hoy y más allá de su ausencia, Moro indicó que uno de los aspectos a corregir ante Junior Springboks deberán ser las infracciones.

"Si no me equivoco cometimos 13 penales, de los cuales muchos pudieron ser evitados. Por ahí por distracciones o por llegar tarde. Con Georgia lo pudimos permitir, pero contra un equipo como Sudáfrica, esos errores no deben permitirse. Estaría bueno poder resolverlo y cometer la menor cantidad de infracciones posible", dijo Moro en declaraciones a la cuenta @ScrumESPN.

Sudáfrica derrotó en el debut a Uruguay por 29 a 10.

"Con Georgia fueron 30 minutos de mucha intensidad y con Sudáfrica hay que mantenerla los 80 minutos. Tanto física como mental, para sacar un buen partido y sacarlo adelante", agregó.

Previo a Sudáfrica-Argentina se enfrentarán Uruguay-Georgia a partir de las 8 (ESPN 2).

El siguiente es el listado de Pumitas para el encuentro de hoy: