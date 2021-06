Con la vuelta a fase 3, el automovilismo regional planea la vuelta a las pistas

Todo es tentativo. Pero está claro que la vuelta a la fase 3 en la ciudad reabre las distintas agendas automovilísticas en la región y permite especular con una pronta vuelta a la acción de las actividades deportivas mecánicas.

En la tarde de ayer, desde el Autódromo Ezequiel Crisol de Aldea Romana se confirmó la intención de, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita, albergar la cuarta fecha de las Categorías Zonales el fin de semana del 10 y 11 de julio.

"Recibimos el visto bueno de la Municipalidad y ahora enviamos la petición a Federación Regional Nº3 del Sudoeste y posteriormente a la COPAM, para recibir los permisos correspondientes. Luego deberemos reunirnos con las categorías", expresó en la víspera Gustavo Altuna, en representación del Club Crisol.

A propósito de las categorías, Roberto Rovito, titular del Turismo Promocional Standar (TPS) afirmó que la intención de la especialidad es competir el próximo 4 de julio en el Autódromo Ciudad de Pigüé, junto a categorías pampeanas.

En cuanto a las demás divisionales de la FRADSO, de momento solo la Fórmula 3CV Tipo 1.4 y el Fiat Uno Pista manifestaron la voluntad de volver a la actividad lo más pronto posible. Las demás, por caso el Turismo Regional, aguardarán a reunirse con los pilotos y los titulares de los autódromos.

Con respecto al karting, la Asociación Bahiense comunicó ayer la voluntad de reanudar su campeonato el 18 de julio en el kartódromo de Saavedra. Por su parte, el Superkart del Sudoeste aún no confirmó una posible fecha, pero baraja la posibilidad de competir el 11 de julio en Punta Alta.

Distinto es el panorama para el Midget y el Speedway, las dos divisionales más populares del derrape en nuestro medio.

De acuerdo a los dichos de Facundo García, presidente del Club Midgistas del Sur, no habrá acción en el Club Midgistas del Sur hasta agosto, en tanto y en cuándo la situación sanitaria, sobre todo hospitalaria, mejore considerablemente. "La idea es completar el Invernal con dos fechas en agosto y dos en septiembre", expresó García.

Similar es la postura del Automoto Club Bahía Blanca con respecto a las dos ruedas. "Por el momento estamos igual que antes, no por el tema de la fase sino por los hospitales. No queremos arriesgarnos a que pase algo grave y no tengamos respaldo", comentó Santiago Martínez.

Especulaciones más o menos, la realidad indica que todo habrá que sujetarlo con pinzas y aguardar hasta último momento para cualquier tipo de confirmación. Por lo pronto, comienza a diagramarse el abanico de posibilidades.