El líder de la UOCRA que integra la cúpula de la OIT desde hace más de 15 años

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

El sindicalista argentino Gerardo Martínez fue reelecto como Miembro Titular del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y comenzará su sexto mandato en la entidad de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales.

Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y titular de la UOCRA a nivel nacional, recibió un fuerte respaldo para dar continuidad a la gestión que viene realizando de manera ininterrumpida desde 2005 y que ahora extenderá hasta junio de 2024.

“Es un gran orgullo tener a nuestro máximo dirigente en ese cargo tan importante. Eso marca el nivel de conducción que tiene la UOCRA, que está siempre a la altura de las circunstancias y que cuenta con una capacidad de trabajo enorme”, resaltó Carlos de Boer, delegado a cargo de la seccional Bahía Blanca de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina.

Y añadió: “Es nuestro mentor. Lo que viene haciendo en la UOCRA es muy valorable. Ha logrado que nuestros afiliados sean reconocidos y dejen de ser ninguneados por los empresarios, llegando a un punto de equilibrio vital para que la construcción sea un pilar de la recuperación del país”.

Para ser reelecto, el dirigente obtuvo la mayor cantidad de votos como miembro titular entre los representantes de las y los trabajadores de las Américas y se ubicó entre los dos representantes más votados a nivel mundial.

En la actual edición de la Conferencia, realizada de manera virtual por cuestiones sanitarias, el sindicalista nacional participó como Delegado de los trabajadores argentinos.

“No tengo una relación directa, pero sí he compartido varias reuniones. Y en todas me dejó una enseñanza. Para mí fue un gran desafío que me eligiera para sanear la delegación bahiense de la UOCRA, pero siempre me dejó en claro que el objetivo era transparentar y trabajar por el bien de todos los afiliados”, manifestó De Boer sobre la misión que le encargó el propio Martínez en nuestra ciudad ya hace 3 años.

“Aunque hace bastante tiempo que no viene a la ciudad, él sabe muy bien lo que sucedió y lo que sucede en Bahía Blanca. Tiene muy presente a esta ciudad y por eso el pedido de transparentar el accionar de esta delegación. No tolera la corrupción y quiere un gremio saneado, con dirigentes comprometidos con los trabajadores y no para negocios personales. Por eso ha decidido normalizar varias jurisdicciones”, agregó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

La CGT destacó la reelección

La central sindical emitió un comunicado para celebrar “este merecido reconocimiento a nuestro secretario de Relaciones Internacionales” y destacó su trabajo y dedicación en la defensa de los derechos sociolaborales de las y los trabajadores a nivel continental y global como su destacada tarea como titular del Comité de Libertad Sindical.

“Esta Confederación General del Trabajo expresa su orgullo ante el inicio del sexto mandato de Gerardo Martínez como miembro del Consejo de Administración de la OIT, órgano ejecutivo del organismo que lucha por los derechos de las y los trabajadores de todo el mundo”, señaló.

El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo es el órgano ejecutivo de la Organización Internacional del Trabajo (la Oficina es la secretaría de la Organización).

Se reúne tres veces por año, en marzo, junio y noviembre. Toma decisiones sobre la política de la OIT, determina el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo, adopta el Programa y Presupuesto antes de su presentación a la Conferencia, y elige al Director General.

Está compuesto por 14 miembros electos entre representantes de los trabajadores de más de 180 Estados participantes de la Conferencia.

La inflación, el impuesto a la pobreza

El representante de los trabajadores argentinos en la 109° Conferencia Internacional del Trabajo, Gerardo Martínez, llamó a reforzar el diálogo económico y social como política de Estado para resolver los problemas estructurales del país.

Calificó a la inflación como “el impuesto a la pobreza” y valoró la “responsabilidad” de los sindicatos para contribuir “a generar las condiciones de estabilidad que el país necesita”.

“Es necesario trabajar en conjunto para la construcción de un modelo distinto que al que conocemos. Hoy la Argentina necesita de este nuevo pacto social que tenga como centro a las personas y como objetivo a la justicia social para nuestro pueblo“, señaló.