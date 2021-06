Abuso en el ex Comando: el padre del detenido dijo que el ADN dio negativo

“A mi hijo lo tendrían que haber dejado libre y sobreseído en el mismo momento que la prueba de ADN le dio negativa. Es inocente, pero lo acusan y está detenido injustamente desde hace casi un año y tres meses”.

La declaración corresponde a Carlos Romero Díaz, padre de uno de los militares procesado como principal acusado de una presunta violación a una menor, cometida el año pasado en las instalaciones del ex Comando V Cuerpo del Ejército bahiense.

A raíz de los supuestos delitos sexuales contra la adolescente de 17 años, en el predio de Florida 1450, su hijo Jonathan Alexis está con prisión preventiva en la cárcel de Marcos Paz, a la espera del juicio a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esta ciudad.

Sin embargo, las pericias concluyeron que no se encontró material genético del cabo cordobés de 30 años en la aparente víctima ni en su ropa interior, como tampoco hay rastros de ADN del coprocesado sargento Carlos Alberto Ines (39), quien está en libertad y cuya conducta también se analizará en debate oral.

Romero Díaz padre sindicó al soldado Adán Timoteo Viltes como autor de la violación, pese a que por ahora figura como testigo.

El fiscal que actuará en el debate, Gabriel González da Silva, también sospecha de Viltes y por eso pidió al tribunal que la causa -ya elevada a juicio- volviera a la etapa de instrucción para que se le practicara un ADN, y así probar o descartar su participación en los hechos.

Pero el cuerpo judicial no hizo lugar al pedido.

“Parece que existe una mano negra que quiere tapar todo esto y desgraciadamente está perjudicando a mi hijo, a quien acusaron injustamente. Uno de los interrogantes es por qué no se volvió atrás (en el proceso)”, opinó Romero Díaz, de 63 años y oriundo de La Calera.

“Digo que Jonathan es inocente por muchos motivos y tal vez por mala praxis del primer abogado que lo patrocinó, Julio Alonso. En vez de defenderlo, atacó a la víctima. Hay muchos errores en la causa y uno es que el juzgado (Federal Nº 1 local, que instruyó el sumario) ordenó la elevación a juicio antes de recibir el resultado de la prueba de ADN. Es insólito”, agregó.

Según el hombre, el resultado del ADN fue presentado 5 días después de la elevación del caso a juicio y opinó que "el juez debería haber esperado el informe y así se hubiera descartado la intervención de mi hijo en el hecho".

Por otra parte, dijo que el abogado Alonso nunca le permitió declarar a su hijo. "Si lo hacía, Viltes iba a ser investigado”.

“Alonso le dijo a Jonathan que no comprometiera a ese muchacho porque no valía la pena, que ya estaba todo resuelto e iba a salir (en libertad) en un par de días”, aseguró.

“Si le hacen un ADN a Viltes, va a dar positivo, porque es el único al que no se investigó pese a ser el culpable”, aseguró.

El Ejército abrió un sumario administrativo interno para investigar a los soldados, que derivó en su destitución.

En esas audiencias, Romero Díaz se reencontró con sus colegas Ines, Grandoli, Rolando Macías (con quien la denunciante mantuvo relaciones consentidas), Ángelo Paillalef y Viltes quien, en una conversación, al parecer, admitió haber penetrado a la chica “sin su consentimiento”.

El violador al parecer eyaculó adentro de la joven.

“Creo que esa charla existió porque se lo consulté a Ines y me lo confirmó. Me dijo que algo pasó, pero que mi hijo no es el culpable sino Viltes, a quien señaló con nombre y apellido”, resaltó.

Formalizaron un pedido de excarcelación

Valentín Fernández, actual abogado defensor de Romero Díaz, solicitó al TOCF la excarcelación de su asistido y la realización de una instrucción suplementaria para que se le haga un ADN a Viltes.

“Una persona no puede estar privada de la libertad con prisión preventiva cuando el propio fiscal (González da Silva) tiene dudas sobre su participación y sobre todo si es el único detenido”, planteó otra fuente allegada al caso.

“Lo más llamativo es que a la chica no se le hizo cotejo de ADN con todos los involucrados en el hecho. Había unas 7 personas, entre ellas Viltes”.

El defensor oficial Gabriel Jarque solicitó que se le practicara un cotejo de ADN a Viltes, pero el juez de primera instancia rechazó la petición porque es testigo.

“Tendrían que haber proveído esa prueba porque era simplemente tomarle la muestra bucal por existir sospecha suficiente".

Otro fundamento de López da Silva para denegar la solicitud de Jarque es que hay “otra prueba que involucra a Romero Díaz”.

“Jarque apeló (la resolución), pero el Juzgado Federal Nº 1 le rechazó el recurso de apelación y después el defensor no fue en queja a la Cámara Federal de Apelaciones", agregó.

Interrogantes que rodearon al proceso



“Nebulosa”. “El ADN negativo para Romero Díaz quedó en una nebulosa en la cual el juez (López da Silva) tenía que resolver la elevación a juicio que le había pedido el fiscal (Santiago Ulpiano Martínez), pero a su vez estaba esta cuestión de que el ADN había dado negativo, que en el escrito de elevación a juicio no estaba valorada porque aún no estaba disponible el informe”, dijo una fuente del caso.



Casación. El fiscal de juicio Gabriel González da Silva recurrió en la Cámara Federal de Casación Penal la resolución del tribunal oral, mediante la cual no se hizo lugar al pedido del acusador para que la causa vuelva a la etapa de instrucción y se investigue a "otros posibles partícipes en el hecho y se les haga ADN a todos los soldados que ese día, de un modo u otro, pudieron tener contacto cercano con la víctima", entre ellos Viltes.



“Indicado”. Según el representante del Ministerio Público Fiscal, independientemente del ADN negativo, Romero Díaz continúa preso porque -según afirmó- “es el principal indicado, pese a que puede haber varios partícipes en el hecho”.