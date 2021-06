Bahiense que vive en el sur fue condenado por trata de personas

Un bahiense que está a punto de cumplir 50 años y vive en Puerto Madryn fue condendo en el sur del país a una pena en suspenso (no irá a la cárcel), por dedicarse a reclutar mujeres como "dama de compañía" para clientes empresariales, a través de la página mundosexanuncio.com.

Se trata de Gustavo Luis Caglia Rojas quien, según las constancias de la causa tramitada ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, es "nacido el 26/07/1971 en Villa Mitre, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires".

El juez Luis Alberto Giménez, de ese cuerpo judicial, le impuso hace algunos días dos años de prisión de ejecución condicional y la fijación de domicilio y de sometimiento ante el Patronato de Liberados por el mismo plazo.

Juez Luis Giménez

Lo resolvió luego de un juicio abreviado en el que el fiscal Teodoro Nurnberg, el defensor Sergio Oribones y el propio imputado llegaron a un acuerdo.

Caglia Rojas es marino mercante y tiene domicilio actual en la calle 28 al 500 de Madryn.

El delito que le imputan (trata de personas con fines de explotación sexual en la modalidad de captación en grado de tentativa) se habría registrado entre el 9 de septiembre de 2018 y hasta marzo de 2019.

En forma personal, de manera telefónica y a través de anuncios publicados en el citado portal habría realizado publicaciones y ofrecimientos para captar a mujeres que ejerzan la prostitución o presten servicios sexuales.

Para avanzar en la investigación fue clave la intervención de una oficial ayudante de la Prefectura que, entre otras medidas, se hizo pasar por cliente para avanzar.

Parrilla, bar y hotel

La agente de la fuerza de seguridad pudo establecer que el bahiense usaba casi como centros de operación una parrilla y un bar de la calle Roque Sáenz Peña, y que también empleaba un hotel como escenario de "citas", todo en Madryn.

En principio, a través de Facebook y otras redes, avanzaron sobre los contactos de Caglia Rojas y conocieron sus actividades y los lugares que frecuentaba.

Se incorporaron fotos de la página web mencionada y la prefecturiana se hizo pasar por clienta interesada para grabar la conversación y registrar capturas de pantalla.

"Hola corazón te estoy llamando por el anuncio mundo sex. Llamame soy Caro”, le mandó ella al WhatsApp.

Él la llamó, le dijo que tenía un departamento en el centro de Madryn que podía usar para "futuros clientes", así como un hotel, que se quedaba con un porcentaje, pero que, de todas maneras, las ganancias de ella iban a ser importantes porque "los clientes eran de clase alta".

Caglia Rojas le pidió los datos y quedó en mandarle un pasaje para que viajara desde Rawson, donde la agente encubierta supuestamente vivía.

Por último, le pidió por mensajes los talles, como para comprarle lencería erótica y calzas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Quiero que tenga conmigo mi amor toda la suerte del mundo y que ganes siempre muchísima plata", le escribió él.

La investigadora se hizo pasar por otra interesada y se pudo contactar con una mujer que sería pareja del acusado y le reconoció que era él quien administraba el "negocio".

"Diosas666"

"Mujer queres ganar 50 mil por día…agencia de acompañante mujeres diosas666 más lindas del mundo seleccionará en casting mujeres de 18 a 60 años con excelente cuerpo diablas bien re p... y calentonas que quieran participar en orgías muchas tetas grandes mucha cola excelente presencia".

Ese era uno de los avisos que promocionaba la página que regenteaba el bahiense en la Patagonia.

"...Se ofrece clientela excelente nivel empresarial precio de turno de 1 hora $10 mil pesos con clientes que pagan turnos de 3", era otro de los contenidos.

La empleada de uno de los comercios que frecuentaba el hombre también confirmó un intento de reclutamiento.

"Primero fue amigable pero después se convirtió en un hostigamiento", dijo la testigo.

El procesamiento de Caglia Rojas, antes de llegar al juicio, fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

No irá a prisión porque el Código Penal prevé para quien ofreciere servicios o captare a personas con fines de explotación penas de 4 a 8 años, pero en este caso los casos registrados no llegaron a consumarse, con lo cual se ajustaban 2 años de prisión en suspenso porque, por otro lado, no tiene antecedentes y siempre estuvo a derecho durante la instrucción de la causa.

Durante dos años, a su vez, tendrá que fijar domicilio, del que no podrá ausentarse por más de 24 horas sin previo aviso a la autoridad, y someterse al cuidado del Patronato de Liberados. Si incumple alguna de esas reglas, podrá ser detenido.

"Filmo videos con la máscara de Gatúbela"

Luego de que la Justicia habilitara la intervención del teléfono del procesado, se registraron algunas escuchas que ratificaban la comisión del delito, todas a fines de 2018 y con potenciales clientas y con el acusado haciéndose llamar "Fernando".

Estos son algunos extractos:

-"Yo filmo videos cortos, viste, de un minuto más o menos, viste, pero siempre usando una máscara así como gatubela, una mascarita en la cara y bueno eso después digamos te lo produzco te filmo (…)".

-"No amiguito, la verdad, no hago esas cosas..."

-"Se gana muy bien, te digo porque el tema de la máscara es para que por...por la cara viste".

Otra comunicación:

-"Si vos querés podemos hacer lo siguiente, mirá, puedo averiguar viste que por ahí alquilan departamentos por días amoblados. Viste que sale por ahí eso alquilo departamento por día acá por el centro, viste, puedo alquilar por un día un departamento copado bien discreto acá por el centro y podemos estar ahí no se eh querés".

-"Estaría bueno".

-"Estaría bueno de paso si te llaman más clientes de onda, de buena onda los podes atender si te dicen para tener media hora o una hora de onda te lo dejo atender enserio sin nada a cambio enserio soy sincero".

-"Dale".

-"Quiero ser tu mejor amigo...".

Una nueva llamada también se infiere su captación:

-"Conseguí un departamento a 3 cuadras de la peatonal por la calle Las Heras, pleno centro viste, de acá media hora le pago mil pesos por día me cobra, viste, de acá a media hora le pago y se lo alquile para hoy para mañana hasta el lunes, ¿te va?”

-"Dale".

-"Es seguro, sino te digo que ya conseguí el departamento dentro de media hora eh, tengo que ir a ver a la señora y me da la llave del departamento de ahí agarro y te voy a buscar a vos”.

El programa de lucha contra la trata cuenta con la línea telefónica gratuita para recibir denuncias desde cualquier punto del país. Es el número 145 y atiende las 24 horas, los 365 días del año.