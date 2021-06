"¿Sabías que en fase 2 podés visitar la comarca?", el nuevo slogan de Tornquist

Juan Ignacio Schwerdt / jschwerdt@lanueva.com

“¿Sabias que en Fase 2 podes visitar la Comarca? Con protocolos y cuidándonos, podemos viajar, disfrutar y descansar en las sierras respirando aire puro. Vení a visitar el sur de la provincia de Buenos Aires. ¡Te estamos esperando!”

El párrafo aparece, por estos días, en decenas de páginas web, posteos en redes sociales y hasta medios de comunicación de Tornquist. Lo replican desde prestadores hasta dueños de alojamientos, guías de turismo y comerciantes, preocupados por los problemas que la desinformación está provocando en el sector turístico.

“La gente cree que, porque el distrito está en Fase 2, el turismo está suspendido y está todo cerrado, pero sucede todo lo contrario”, dijo a La Nueva. Micaela Costas, presidenta de la Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Sierra de la Ventana, Villa La Arcadia y Saldungaray.

“El turismo está habilitado, como indica el artículo 108º del decreto presidencial. Está abierto el parque provincial Ernesto Tornquist, todas las excursiones, los alojamientos, la bodega de Saldungaray, los circuitos. Estamos a pleno”, añadió la empresaria.

Uno de los carteles que están intentando viralizar en redes y medios desde la comarca serrana.

Costas dijo que la confusión surge de comparar las fases actuales con las del año pasado.

“El año pasado las fases eran más restrictivas y, por ejemplo, no autorizaban el turismo. Sin embargo, ahora con fase 2 el turismo está habilitado. No el grupa, por supuesto, pero sí se puede realizar a nivel familiar y en el marco de las restricciones que impone la propia fase”, aclaró.

Entre esas restricciones -dijo- figuran el cierre de los comercios a las 20, lo que inhabilita la nocturnidad.

“De todas formas, el turista que viene a la comarca busca descansar, pasear, hacer alguna excursión y visitar nuestros atractivos, por lo que tal vez no tener nocturnidad no lo afecte tanto”, señaló.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Costas enfatizó que el único requisito para acceder a la comarca es el mismo que se requería antes: tramitar el permiso de circulación a través de la aplicación Cuidar.

“El permiso se tramita 24 a 48 horas antes de venir. Es más que nada una tranquilidad por si acaso hay algún control en la ruta”, indicó.

Costas dijo que es necesario defender al turismo porque “en el verano quedó demostrado que, con los protocolos adecuados y responsabilidad, la actividad no genera un aumento de casos”.

“Aquí no pasó nada, pese a que vino mucha gente en verano. Y el brote posterior a Semana Santa no se dio por el turismo, sino por las juntadas y encuentros familiares o de amigos”, subrayó.

El secretario de Gobierno y Seguridad de Tornquist, Ezequiel Gabella, se expresó en las últimas horas en el mismo sentido y confirmó que, más allá de estar en fase 2, el turismo no está prohibido en el distrito de Tornquist.

“La gente está autorizada a circular. Lo único que se encuentra restringido son cuestiones vinculadas a los locales gastronómicos, horarios o bien el uso de comedores en complejos de cabañas”, aclaró.

Bordoni: "la gente sólo me pide que los dejen trabajar"

El intendente Sergio Bordoni dijo días atrás que el distrito de Tornquist "necesita tener actividad turística" para no repetir un invierno como el de 2020, cuando la asistencia en Acción Social pasó de 300 a 1.500 familias.

"Las cámaras de comercio y turismo, así como otras entidades del sector, me han pedido todas lo mismo: que los dejen trabajar en vacaciones de invierno. Los subsidios para comprar alcohol en gel son valiosos, pero no sirven de nada si a la gente no le permiten trabajar", enfatizó por LU2.

Bordoni destacó que la respuesta a ese pedido está "más dentro del distrito que fuera".

"Si hacemos las cosas mal y los contagios se disparan, no vamos a tener temporada de invierno. Ahora, si hacemos las cosas bien, bajamos los niveles de contagio y continúa a buen ritmo la campaña de vacunación, aún si se suspenden las vacaciones vamos a estar en condiciones de pedirle a la Provincia que haga una excepción y nos deje seguir trabajando con normalidad", añadió.