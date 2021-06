La Confederación Argentina suspendió a la Federación de la Provincia por 180 días

La Confederación Argentina de Básquetbol declaró inaplicable la intervención de la Federación de la Provincia de Buenos Aires dispuesta por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y suspendió la afiliación de la Federación por 180 días o hasta que el Director General de la DPPJ revoque su decisión anunciada el 26 de marzo.

"Acá no es contra nadie ni a favor de nadie. Sólo por la transparencia y el orden institucional. Por eso la Federación de Buenos Aires queda suspendida preventivamente e invitamos a los clubes a que sean adherentes de CAB, como pasó con Santa Fe, para poder seguir participando de las competencias nacionales”, señaló el letrado Andrés Gil Domínguez.

En su momento, y a raíz de distintas irregularidades denunciadas a lo largo del año pasado, la Justicia había dispuesto la intervención de la FBPBA.

Las asociaciones denunciantes reclamaban la impugnación de la asamblea del año pasado, que ratificó a Miguel Ángel Chami en su cargo de presidente y que no contó con la participación de las primeras por haber sido desafiliadas.

A la vez, habían designado como interventor a Carlos Eugeno Navajas, un contador público de La Plata (asociación y ciudad donde se radicó la denuncia), para llevar a cabo la tarea en un plazo de 90 días.

La CABB sintetizó sus argumentos de suspensión de afiliación a la FBPBA, mediante un comunicado, a cargo de Domínguez, quien resumió lo que entienden como irregularidades de la DPPJ que se encontraron en el proceso.



1-Se notificó a la Federación de la Provincia de Buenos Aires en un domicilio que hace 35 años no es el real, lo que se denomina un exceso ritual manifiesto.



2-Se aprovechó que la Federación de Buenos Aires no podía defenderse -al no estar notificada- para transformar una denuncia de irregularidad que debía ser probada en algo que aconteció de forma verdadera, sin generar proceso probatorio para demostrarlo.



3-Se designó como interventor a una persona que fue miembro de una comisión directiva anterior de la misma federación (Carlos Eugenio Navajas), algo que lo inhibe según las reglas vigentes.



4-Se aceptó como denunciantes a asociaciones que no tienen los papeles en reglas y algunas que ni siquiera existen registralmente en el ámbito de la Dirección General de Personas Jurídicas, como la de Necochea.



5-El mismo día que llamó a audiencia de conciliación para intentar alcanzar una solución razonable y alternativa a la intervención la DPPJ envió esa misma intervención a la Justicia para ser homologada, algo que viola el principio de buena fe y eventualmente violaría los deberes que debería cumplir el Director General de Personas Jurídicas como funcionario público.



6-Se rechazó sin fundamentos la intervención cooperativa de la CAB, desconociendo el programa de Institucionalidad votado en el nuevo Estatuto.