Nacer, 30 años velando por el bienestar de los prematuros

El nacimiento de un bebé prematuro siempre supone un milagro. Y estos "milagros", que nacen antes del tiempo estipulado por la madre naturaleza, tienen un lugar en este mundo en donde crecer y recuperar fuerzas: el área de Neonatología del Hospital "Dr. José Penna".

Este lugar es acondicionado hace 30 años por un grupo de personas solidarias que brindan su tiempo y recursos y que, gracias a sus actividades y a los aportes de empresas y donantes, puede atender las necesidades de un cada vez más creciente número de parturientas, ya que se trata de la única maternidad pública de alta complejidad de Bahía Blanca y la zona.

Las integrantes de "Nacer", Asociación de Ayuda al Prematuro, toman como punto de partida para la formación de la ONG al doctor Rubén Alvarez, pionero de la neonatología en nuestra ciudad.

Fue la preocupación por la situación del servicio de Neonatología lo que movió al doctor a pedir ayuda para tratar de paliar los constantes déficits del área que se traducían en una atención con ciertas limitaciones.

Pero, con tan solo unos pocos llamados, las doctoras Nélida "Yiyi" Laura y Graciela Castelli y su marido, el doctor Daniel Máquez cumplieron el sueño.

"Nacer es un proyecto, un sueño del doctor Rubén Alvarez, jefe del servicio de Neonatología de Hospital Penna, pionero de los Neonatólogos de la Ciudad. El quería tener una Fundación para cubrir los déficit que existían. La doctora Laura, el doctor Máquez y yo pudimos concretar su sueño llamando a gente de nuestra confianza y un 12 de junio de 1991 dimos comienzo a esta historia", contó la doctora Graciela Castelli".

En ese entonces, año 1991, el Hospital estaba dirigido por el doctor Jorge Gabbarini, quien no dudó en autorizar el funcionamiento de la ONG, algo si se quiere, bastante inusual para la época.

Entre la "gente de confianza" que hicieron esto posible, estaban el doctor Diego Duprat, quien armó los estatutos de la ONG y amigas como María Elena Vásquez, Julia Ochoa, Graciela Gancedo, Tito Piro, Ester y Julio Benítez, Laura Campaña, Tere Spinelli, Patricia Bertacco, Marina Turner, Mechela Migliorini y Graciela Ritacco y Gloria Mena -quien se sumó un tiempo después- y dos enfermeras de suma experiencia con los recién nacidos como lo eran Nélida Tobares y Zulema Ibarra.

Buyi Pieroni, Mónica Laura -hija de la doctora Yiyi Laura- Marcelo, Fernanda y Florencia Dagna, Ana Fernández Ruiz, Valeria Vilella, Mariela Trobbiani, fueron de los últimos en sumarse al grupo.

Con el tiempo, muchas personas se fueron sumando al grupo que tenía un único objetivo: dotar al Servicio de aparatología de última generación y personal de enfermería idóneo con formación permanente.

"Todo se fue logrando con la cooperación permanente de la Comunidad y de Empresas que se sumaron -y lo siguen haciendo- en todo momento, siempre respaldados con la difusión por parte de los medios de comunicación. Es por esto que debemos dar gracias a todos y cada uno. Son parte de este proyecto y gracias a todos seguimos aportando al Servicio", agregó.

Otra de sus integrantes, Laura Campaña, recuerda el llamado de la doctora "Yiyi" Laura.

"No me voy a olvidar el día que me llamó "Yiyi" y me dijo 'Laurita, hay un solo respirador y si se internan dos bebés… sobran las palabras, había que ponerse a trabajar".

Según el doctor Daniel Máquez, "Nacer", desde su fundación, tuvo una enorme importancia en el desarrollo del Servicio de Neonatología.

"Con sus aportes, Nacer estuvo acorde a la creciente demanda de los pequeños pacientes y sus madres. Adquisición de diversa y costosa aparatología, creación y remodelación de sectores de atención vitales como el Lactario y la Residencia para Madres, ayuda para la capacitación del recurso humano profesional, talleres de aprendizaje de oficios para las madres mientras permanecían internadas con sus bebes, fueron algunos de los innumerables aportes. Nacer fue un sostén, material y espiritual, imprescindible durante los largos años de gestión", destaco el pediatra Daniel Maquez.

Los agradecimientos son muchos: al voluntariado que asiste a diario al Servicio de Neo con una tarea imprescindible para el funcionamiento del Servicio, a las señoras que asisten a los tés, las que tejen para los bebés, pequeños negocios que cuando pueden donan regalos para los desfiles, a Copimac, a las empresas Transbahía, Etman y Móvil Bahía que se convirtieron en donantes permanentes de Nacer. También aportaron Rex, el Banco Galicia, Rotary Club, Profertil, Dow, Walmart con la donación de pañales, Marcelo García de Hiperfumerías, Horacio Levantesi -quien durante años cedió de manera gratuita a Pizza Zeta y Too'Cricks para la realización de los eventos- Clubes Argentino y Olimpo, Trafigura Puma Energy, Banco Pampa que donó mobiliario, Percal, El Almacen, Fabiana Limanski y la Cooperativa Obrera, entre tanto otros.

En poco tiempo los integrantes de Nacer se organizaron quedando como su primera presidenta María Elena Vásquez.

"En mi caso, fui invitada por una médica a conocer la sala de Neo y cuando vi la carencia de aparatología que tenía la sala no dudé ni un instante en sumarme al proyecto y en un mes lo hicimos. Formamos una comisión y con el tiempo logramos dotar a la sala con instrumentos modernos, un espacio para las mamás, un lactario y todo gracias a la colaboración de la ciudadanía en cada actividad que hacíamos para recaudar dinero, a los bahienses, empresas y al periodismo que hizo conocer todos nuestros logros durante estos 30 años", recordó.

Por estos días, la ONG se encuentra abocada a la realización de unas "Tea Box", cajas dulces, para la celebración de su 30 aniversario, que se pudieron realizar gracias a las donaciones de Malau accesorios, Panadería Cumelu, Copimac Servicios gráficos, Andrea Spinelli Catering, Panadería Dos Marías, Jaco Cosmética, Granja San Miguel, Cotillón El Principito, Móvil Bahía, Etman, Trans Bahía, Puratos Argentina, Lo Juro Deco y Petrona.