En el Día del Rugbier argentino, las chicas regalaron dos triunfos

Por iniciativa de un grupo de gente vinculada al deporte, un día como hoy hace nueve años se decidió conmemorar la jornada como Día del Rugbier argentino.

¿Por qué un 19 de junio? La fecha en que el seleccionado argentino de rugby le ganó a Junior Springboks 11 a 6 en Ellis Park (Sudáfrica), en 1965. Este suceso generó la denominación "Los Pumas" para el equipo argentino.

Pero quienes impulsaron la recordación también se plantearon rendir homenaje a las miles de personas que construyen este deporte desde el anonimato.

“Intentamos pensar una forma de homenajear a nadie en particular sino lo que se conoce como ´célebres desconocidos’. Porque hay muchísima gente cercana al rugby”, explicó Juan Casajus, uno de los promotores de este homenaje, reconocido por la Unión Argentina de Rugby y el Ministerio de Turismo y Deportes.

En el inicio de su participación en el repechaje olímpico, el seleccionado argentino femenino ganó sus dos partidos en la jornada inaugural del torneo que se disputa en Mónaco.

En primer turno Argentina venció a México por 36 a 0, mientras que en segundo encuentro las chicas le ganaron a Samoa por 15 a 12.

Queda un tercer partido de la fase clasificatoria previsto para este domingo, ante Rusia y a las 6.03.

El repechaje otorgará dos lugares para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Blues (Nueva Zelanda) superó hoy a Highlanders (Nueva Zelanda) por 23 a 15 (primer tiempo 13 a 6) y se consagró campeón de la primera edición del certamen Trans Tasman, en que que intervinieron cinco franquicias de rugby de Nueva Zelanda y otras cinco de Australia, con lo que alcanzó su primer título luego de 18 años.

La final se desarrolló en el Eden Park de Auckland y Blues definió el partido a cuatro minutos del final con un try marcado por el forward Blake Gibson, más la conversión de Harry Plummer.

Mirá el compacto:

Super Rugby Trans Tasman | Blues v Highlanders - Final Highlights@BluesRugbyTeam hold in a tight arm wrestle with the @Highlanders to lift their first Super Rugby trophy since 2003 in front of an ecstatic Eden Park crowd. #SuperRugbyTT #BLUvHIG pic.twitter.com/9FHCJPMi8h