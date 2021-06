Suspendieron a policías de Coronel Suárez: "Son impresentables", dijo Berni

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, desplazó hoy de su cargo a policías de una comisaría de Coronel Suárez que participaron de una fiesta "de alto voltaje sexual", indicó Infobae.

“Los eché. [...] Estamos investigando, todavía no se sabe cuándo fue ni tenemos certeza de dónde fue. Asuntos Internos se encarga del tema. Son impresentables”, dijo el funcionario.

En un video que se viralizó por redes sociales se ve a un suboficial mayor, un sargento y un capitán con dos mujeres, una de ellas policía de la comisaría de Puan. Berni aclaró que si bien el comisario José Medina no participó de la fiesta, se lo desplazó hasta que se sepa dónde fue y cuándo se hizo.

“El video no es de ahora, por lo menos tiene un año. Estamos tratando de constatar si las imágenes fueron en la comisaría o en otro lado. Si fue en una casa particular, ya no es lo mismo. Lo que pasa en la casa de cada uno es problema de cada uno”, aclaró Berni.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

“Yo los desplacé por cuestiones preventivas, pero si no se demuestra que fue en una comisaría, puertas adentro, el artículo 17 de la Constitución es claro, vos podés hacer lo que quieras”, agregó.

“Estamos investigando a todo el personal de la comisaría de Coronel Suárez que aparece en el video”, le dijo a Infobae un alto funcionario de la Policía de la Provincia.

“Por ahora hay un pase a disponibilidad con el cobro del 50 por ciento del sueldo. El auditor general va a ser quien decida la sanción una vez que se complete toda la información que puede llegar a la suspensión o en el peor de los casos a la exoneración”, precisó.

Las imágenes aparentemente son de 2020 “aunque no hay precisión si la fiesta se realizó antes o después del 20 de marzo”. En ese caso no solo habrían violado las normas policiales, sino el articulo 205 del Código Penal, que castiga a todo aquel que con sus actos ayude a propagar la pandemia.