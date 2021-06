Presencialidad: Juntos por el Cambio pide interpelar a la ministra de Educación, Agustina Vila

En medio de una disputa pública respecto de la conveniencia (o no) de la vuelta a las clases presenciales en todo el territorio bonaerense, diputados opositores pidieron la interpelación de la directora general de Cultura y Educación de la Provincia, María Agustina Vila.

Por medio de un proyecto de resolución ingresado durante el día de ayer y que cuenta con el número 2.793, varios legisladores de Juntos por el Cambio reclaman la presencia de la funcionaria bonaerense, “a fin de que se sirva informar verbalmente sobre diferentes aspectos relacionados con estado de situación de la educación en la provincia”.

“Es necesario que la directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, licenciada María Agustina Vila, pueda desarrollar en detalle cómo es el plan que posee para el sistema educativo más relevante del país, con más de 10.000 establecimientos y 3.300.000 alumnos”, señala el texto en sus fundamentos.



Laura Aprile



Al respecto, la diputada Laura Aprile, una de las autoras del proyecto, señaló a “La Nueva.” que “es necesario y urgente que los chicos del interior de la provincia recuperan ya la presencialidad”, y calificó como “inadmisible” que la ministra Vila no explique los motivos de que las localidades que no están se encuentran en el AMBA sigan con los colegios cerrados

“En la mayoría de los distritos de la provincia no hay transporte público, que es lo que –dicen- causa los contagios; sin embargo, las clases no vuelven. Está demostrado en todo el mundo que los colegios no son foco de contagio”, argumentó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

“Lamentablemente, esta medida castiga a los chicos, que en realidad tienen que estar en los colegios. La presencialidad no es el problema”, sostuvo.



Fundamentos

En los fundamentos del proyecto, los diputados señalaron que es necesario conocer "los motivos que llevaron a la suspensión arbitraria de las clases presenciales, dejando practicante sin escolaridad a millones de alumnos". Además, denunciaron que la no presencialidad se está prolongando "en distritos gobernados, en buena parte, por la oposición”.

Además, lamentaron que no haya ni certezas ni información clara respecto de lo que hay que hacer.

“Aún no hay definiciones claras en la provincia de Buenos Aires sobre cómo serán las currículas en función de los distintos grados de aprendizaje que cada alumno obtuvo durante el 2020 y lo cursado durante el 2021; básicamente, la comunidad educativa (docentes, alumnos y padres) no tiene información con la que pueda vislumbrar el futuro de la presencialidad escolar y el recupero de los aprendizajes”, se indicó.

Por último, los diputados manifestaron que Vila y la Provincia tienen “la obligación de no solo garantizar los días de clases que deben ser obligatorios por ley nacional, sino también informamos cuál es el plan para el recupero de los contenidos perdidos durante todo este tiempo, con especial énfasis en aquellos que han sido perjudicados injustamente por los últimos anuncios.