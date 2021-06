“Estamos en un gran momento, pero no nos podemos relajar ni medio segundo", dijo el central Nicolás Capraro

Por primera vez en este torneo Federal A Olimpo ganó dos encuentros consecutivos y el defensor central Nicolás Capraro manifestó: “estamos en un gran momento, contentos porque somos un equipo con una mentalidad mucho más combativa y los resultados se nos empezaron a dar”.

“Nico” convirtió el segundo gol en la victoria aurinegra sobre Juventud Unida Universitaria de San Luis, el último partido, hace ya 7 días, y es el segundo que marca con esta camiseta en dos temporadas: el otro fue ante Cipolletti, en la edición pasada, 5-0 en la Visera rionegrina.

“Necesitábamos el triunfo para ratificar lo que habíamos hecho frente a Sansinena (goleada 4-1), un duelo de mucha fricción donde demostramos la contundencia que no habíamos tenido en los partidos anteriores”, deslizó uno de los referentes del plantel que no necesita llevar cinta de capitán.

“Fue clave no habernos desesperado cuando los resultados no se daban, pero este campeonato es larguísimo y sabemos que demos seguir creciendo futbolísticamente para aspirar al objetivo máximo, que hoy por hoy seguimos viendo de lejos. Tenemos que empezar a ser regulares para no apartarnos nunca más del camino que nos va a llevar a ser protagonistas en el Grupo”, detalló quien hizo infantiles y menores en Boca y jugó en la reserva de Vélez.

“Frente a Juventud metimos mucha garra y siempre pensamos en ganar el partido confiando en nuestras armas. Fue fundamental no relajarnos nunca y hacer sentir incómodo al rival en todo momento. Este certamen es así, no te podés descuidar ni medio segundo”, indicó el 2 de un conjunto que llegó a 10 puntos y tiene todas las intenciones de entreverarse en el lote de clasificación.