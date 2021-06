Manu, campeón en Italia: "Me gustaría dar un pasito más y seguir mejorando"

Por Mauro Giovannini

Con una contundente victoria por casi 40 puntos, Nuova Pallacanestro Messina se quedó con la región de Sicilia en la Serie C Silver del básquetbol italiano.

El equipo del bahiense Emanuel Fernández superó 100 a 64 a Basket School Messina y no solo se adjudicó el trofeo, sino que ahora tendrá la oportunidad de ir por el ascenso a la Serie B, el tercer escalón en Italia.

"El objetivo del equipo es ascender a la B. Para eso teníamos que salir campeones regionales, eso me transmitió el grupo. Yo no sabía con qué nos íbamos a encontrar, pero a medida que fueron pasando los partidos y estábamos en la primera posición, nos pusimos bien", le contó Manu a La Nueva.

El base, formado en Bahiense del Norte, anotó 8 puntos en la final y promedió 11 en lo que va de la temporada, con dos juegos de 25 tantos: el 13 de marzo, ante Castanea, y el 16 de mayo, contra Cus Catania.

"Hicimos un buen torneo, el tema era que al ser a partido único tanto la semifinal como la final, por más que hayan sido de local, en un partido te puede sacar cualquiera. Por suerte se dieron los resultados", mencionó.

Fernández arribó en febrero al viejo continente y mostró sus condiciones desde el primer partido, cuando aportó 13 tantos y 8 rebotes ante Svincolati Milazzo, el 28 de ese mes.

"En líneas generales me sentí bien. Como todo, lleva un proceso de adaptación que cuanto más rápido lo pasás, mejor también podés jugar. Conté con muchos minutos, pude jugar bien y conectar con mis compañeros para poder rendir en lo personal y ayudar al equipo a ganar partidos", relató.

Emanuel, que también pasó por Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (jugó la Liga de Desarrollo) señaló que fue de gran ayuda su buena relación con el otro armador del equipo, Angelo Salvatico (cumple 23 años en julio).

"Con Angelo me llevo muy bien, eso me ayudó a la adaptación. Es un chico bárbaro y estoy contento. Jugamos muchísimo juntos, me corrí un poco a la posición de escolta. Con el transcurso de los partidos pude rendir jugando muchos minutos y compartiendo cancha", admitió el nacido el 6 de febrero de 2002.

Como aún resta que se definan las posiciones en otras regiones, no están confirmados los próximos rivales del equipo ni las fechas de los juegos. Si no hay contratiempos, en un mes culminaría la competencia.

"Deberíamos jugar contra el campeón de Cerdeña y después vamos a otra etapa con tres equipos más, que podría ser un final four o playoffs, pero no está confirmado", señaló el respecto.

Manu también forma parte del equipo U20, que ganó los seis partidos que disputó (restan dos fechas).

"Quiero terminar acá y volver a mi casa. Después veré qué haré en el futuro, no tengo mucha idea ahora y tampoco quiero pensarlo. Me gustaría dar un pasito más e iniciar una carrera, jugar más y seguir mejorando. Pero no sé ni dónde ni lo he pensado. Acá en el club todos me han tratado muy bien y me hicieron saber que les gustaría que siga. Lo pensaré con mi familia y con la agencia que me representa", relató desde Europa.

Los primeros partidos los compartió con el también bahiense Santiago Sartor (jugó cuatro cotejos y si bien sigue en Italia, está abocado a voluntariados y a pasear) y últimamente comparte "vivienda" con un bosnio.

"Desde que se fue Santiago viví tres semanas solo, en la oficina del club. Después vino un pivot, Vucenovic Nedeljko; llevamos 45 días viviendo juntos y hablamos en inglés", contó.

"Italiano no aprendí mucho, no me puse a estudiar; pero ya entiendo cuando hablan y sobre todo, dentro de la cancha, las referencias. Es cierto que también se habla mucho en inglés porque hay varios extranjeros", completó Fernández.