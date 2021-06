Franco del Moro, el tenor que le puso música al deporte de las bochas

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

Hace dos años recibió un lindo reconocimiento del club Alem por sus 25 años de trayectoria ligado a la institución. Fue un torneo que llevó su nombre.

Las bochas siempre fueron su pasión, aunque ahora su nombre trasciende por ser un destacado tenor que se luce en el grupo Vocal Show, donde es el único integrante varón de un trío que está creciendo.

“No se qué me gusta más, jajaja. Cantar no es fácil, lleva años de preparación y estudio. Estoy rodeado por dos mujeres soprano que son una maravilla”, afirmó.

Franco del Moro se emociona al recordar el pasado, cuando arribó al club de la cortada de calle Azara y para nunca más desprenderse.

“Mi vida está en Alem; es mi club. La gente me adoptó, es como mi segunda familia. Los Zamponi son mis amigos, si estoy acá es por culpa del ‘Bomba’, que un día me fue a buscar a mi casa. Me dijo: 'esto es para vos (una camiseta), vení a jugar a Alem”, contó Franco, quien había iniciado su carrera en San Martín.

“En menores, tengo un gran recuerdo de una final (1992) contra el ‘Tata’ Martín Poncetta. Él jugaba para Alem, nos sacábamos chispas (risas). Fue un partido muy parejo, gané 12 a 11, y no jugábamos más allá de la distancia del torito”, dijo.

Fue integrante del seleccionado local en zonales, provinciales y argentinos.

“Tuve la suerte de jugar un Sudamericano en Uruguay con Jonatan Nardi de compañero. Y viví una linda experiencia en Europa”, apuntó.

"Fueron dos viajes. El primero con Diego Zamponi, David Tello y yo, siendo Juan Scarfi el DT. Paramos en el Sheraton de Roma y no sabíamos qué hacer. El hotel era más grande que todo el centro de Bahía.

-¿Qué te sorprendió?

-La cultura. Recorrimos Roma, Venecia… En lo particular disfruté cada sitio que visité. Competíamos en Téramo, donde jugamos un partido contra los italianos y le ganamos, aunque hubo una jugada dudosa que nos benefició porque ellos no conocían nuestro reglamento.

“Ese día Juan Scarfi me hizo cantar en la noche de gala. Se paró y con su italiano medio indio dijo que yo les iba a hacer una demostración. Canté ‘El día que me quieras…', al estilo ópera. Al menos me aplaudieron, jajaja”.

Empezó a estudiar canto a los 18 años. Tomó clases con Marcelo Boluña, luego siguió con Armando Libani Camurati y, una vez radicado en España (desde 2005), se anotó el en Conservatorio de Música de Puerto Alcudia.

-¿Tu hijo se llama Luciano por Pavarotti?

-Sí. Tengo admiración por Pavarotti, desde chico me sabía sus canciones.

Franco con sus hijos, Luciano y Camila.

-¿Te resultó fácil ingresar al Conservatorio?

-No. Estuve 3 años para entrar. Nunca tiré la toalla, hasta que conocí a una soprano increíble, Fanny Mari. Es una genia con una voz espectacular.

“Al principio calentábamos la voz y luego pasábamos al pianista donde practicábamos la técnica. Fanny nunca me habló en castellano, todo en mallorquín, pero pude aprender”.

-En 2012 volvés, ¿cómo nace Vocal Schow?

-Me anoté con Armando Libani, empecé a tomar clases y en una de las actuaciones que hacíamos a fin de año se acercaron mis actuales dos compañeras, Lucía Blasco y Stephanie Malbert para ver si no quería integrar el grupo de ellas.

“Les dije: ‘Pero ustedes están buscando una voz de hombre y mi voz es muy aguda’. La respuesta: ‘No, necesitamos un tipo de voz aguda”.

-¿El repertorio incluye sólo óperas?

-Al principio sí, pero ahora cantamos de todo (boleros, cumbias). Hasta la pandemia veníamos con buen ritmo, con shows en la zona (Puan, Sierra de la Ventana, Pinamar y Monte Hermoso).

-¿A qué aspiran?

-Hoy es un cable a tierra.

-Sos la envidia de todo hombre.

-Ehhh…, ponele, jajaja. No puedo decir ni hola, porque no me dejan opinar. Lo mío es todo sí.

-Volviendo a las bochas, te diste el gusto de salir campeón en Primera.

-Tuve esa suerte. El último lo ganamos en Parejas, está la foto en el club. Con Inca Heil y Jorge Alonso. Ese torneo lo ganamos gracias a mí, porque no jugué la final (risas).

-Juan Pablo (Urra) te perdonó por lo que dijiste en la final del Apertura 2014?

-Espero (risas). Antes de ese tercer partido con Kilómetro le dije a Juan Pablo: 'Quedate tranquilo que esta noche hacemos historia'. Resulta que perdimos 15-0 y se me ocurre decirle: ¡Viste que hicimos historia...! El Vasco me quería matar...