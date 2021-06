El Concejo ya analiza el proyecto de sobretasa municipal para grandes empresas

El pedido para establecer una sobretasa municipal extraordinaria a las grandes empresas bahienses ingresó ayer formalmente al Concejo Deliberante y tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos ya tomar contacto con la iniciativa.

A pedido de "La Nueva" los presidentes de ambos bloques dieron sus primeras impresiones sobre la propuesta realizada por la Mesa Multisectorial, que entre otras organizaciones la integran la Asociación de Actores, la Unión de Músicos del Sur, ADUNS, trabajadores de la salud y Cáritas.

El pedido concreto es tener un reunión con los concejales, lograr acuerdos y luego redactar un proyecto de ordenanza para cobrarle una sobretasa a las actividades económicas que tuvieron beneficios a pesar de la pandemia por el coronavirus.

Entre los mencionados aparecen los bancos, hipermercados mayoristas, empresas de telecomunicaciones, empresas del polo petroquímico, a las actividad portuaria de gran porte y a construcciones de alta gama. También se sugiere la posibilidad de sumar a vecinos de los barrios privados, a propietarios de múltiples propiedades y dueños de grandes extensiones de tierra.

Además pretenden que lo recaudado se destine a comedores barriales, a las actividades culturales que se vieron imposibilitadas de poder trabajar y al personal de salud.



Gisela Ghigliani (Frente de Todos)

"La redacción de la propuesta, de la mano de economistas y otros profesionales especializados, da cuenta de los antecedentes en la Provincia y en el mundo, demostrando que están dadas las condiciones reales que hacen posible la implementación de una sobretasa extraordinaria a las grandes empresas, para destinar el recurso a quienes más los necesitan", explicaron..

Desde el Frente de Todos, Gisela Ghigliani sostuvo que tomó contacto con el pedido en las últimas horas y que empezó a analizarlo, aunque sin embargo "antes de hablar de cualquier cosa debo remarcar que de acuerdo a la Rendición de Cuentas del Municipio que rechazamos detectamos que hubo una subejecución de partidas por 287 millones de pesos", dijo.

"Lo vamos a analizar con el resto del bloque en los próximos días y daremos nuestra respuesta. De todos modos tiene que quedar en claro que si el oficialismo no acompaña la iniciativa no va a prosperar porque ellos tienen los votos necesarios para que así sea y nosotros no tenemos los votos que se necesitan" agregó.

Por su parte, el presidente del bloque Juntos por el Cambio, Nicolás Vitalini. sostuvo que por el momento no tiene una posición tomada con el resto de los concejales del oficialismo y por eso no puede emitir una opinión en conjunto. "Lo que si puedo aportar como cuestión que advierto es que si bien el fin puede ser noble, primero que nosotros en su momento propusimos y votamos una ordenanza de estabilidad fiscal, en el que se asume un compromiso por 5 años de no aumentar las tasas", recordó.



Nicolás Vitalini (Juntos por el Cambio)

"Sumado a eso, Bahía tiene de las alícuotas más altas de la Provincia de Buenos Aires, por lo que seguir aumentando nos pone en riesgo de perder competitividad, que empresas no se radiquen acá, que otras se vayan a la zona o bien que puedan plantear una acción judicial por confiscatoriedad. Todo ello, tendría un impacto muy negativo para la ciudad", agregó.

Por último remarcó que las empresas que hayan incrementado su facturación tuvieron que tributar conforme a ese aumento ya que las tasas establecidas por la comuna son variables y están sujetas a ese parámetro.

El proyecto tuvo adhesiones como cuestionamientos de otros economistas, aunque en definitiva, en los próximos días se podrían dar algunas reuniones para terminar de evaluar la propuesta y luego decidir si se se avanza o se descarta en el Concejo Deliberante.