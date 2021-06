Neri Muñoz ganó por descalificación en el tercer round

Por descalificación, el bahiense Neri Muñoz ganó anoche su tercera pelea como profesional en la categoría Ligero, en la velada boxística que tuvo lugar en el Polideportivo Municipal Roberto de Vicenzo de Berazategui.

El combate, pactado a 6 asaltos, no pasó del tercer asalto, ya que tres manos descalificadoras de Emiliano Miguel Acosta obligaron árbitro a detener las acciones.

El bahiense se mostró muy superior en el primer y segundo asalto, con manos contundentes que inquietaron a Acosta, pero en el tercero el contendiente de Neri apeló a recursos no válidos para evitar lo que se veía venir.

El primer golpe bajo ameritó un apercibimiento, el segundo un descuento de puntos y, el tercero, casi de manera calcada a la zona prohibida, terminó nuevamente con Neri en la lona y los jurados aceptando la decisión el juez de descalificar a Acosta, que ahora suma 4 ganadas, 5 perdidas y un empate.

"Perdón gente pero yo vengo a boxear, no tirar golpes bajos. Lo que pasó no tiene sentido, se vio claramente quién quería pelear y quién no. les mando un saludo a todos mis auspiciantes y le agradezco por el aguante a todos los que me siguen", dijo Neri Muñoz, quien se mantiene invicto: 3-0, 2 KOs.

Por su parte, Franco Pardo, su entrenador, fue elocuente en el rincón de Neri tratando de calmar a su pupilo.

"Si te pegó dos golpes bajos tan evidentes es porque no quería seguir peleando; no quería perder por nocaut. Vos hiciste un gran combate", dijo Pardo, quien, a pesar de la situación vivida, y de ver a su pupilo sensiblemente enojado, envió a Neri a saludar a su rival.

Los comentarista e la pelea también fueron lapidarios: "A estos boxeadores como Acosta hay que sacarles la licencia. No tienen que pelear más; lo golpes a esa zona pueden tener consecuencias".