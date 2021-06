Este fin de semana comienza la E3

por Nicolas "Naiko" Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Durante todo el año pasado las empresas tuvieron que reinventar su manera de funcionar, y entre todas esas funciones se encontraba la organización de eventos presenciales. Lo que antes solía ser una celebración entre las desarrolladoras y los jugadores era literalmente imposible mientras terminábamos de entender las consecuencias de nuestra nueva realidad. Es por eso que las desarrolladoras saltearon directamente a los grandes eventos y decidieron hacer sus propias presentaciones de juegos vía streaming, como las famosas Nintendo Direct o las siempre nombradas presentaciones de Devolver Digital, Devolver Direct.

Este 2021 la principal convención de videojuegos del mundo volvió de manera virtual, y nos invita a formar parte de la misma los días 12, 13, 14 y 15 de Junio. Sera raro ver un evento en el cual gran parte de los participantes tengan sus eventos en privado, pero podemos pensarlo como un Lollapalooza en el cual el sideshow es mejor que el main event.

Entre los grandes anuncios que se esperan para la jornada encontramos la nueva versión de la Nintendo Switch, Breath Of The Wild 2, Halo Infinite y Gothan Knights. Pero como no nos entraban todas las predicciones en una sola oración, les dejamos un bingo para que puedan seguir la transmisión con nosotros minuto a minuto.

La transmisión comenzara el día sábado desde las 14hs y se extenderá hasta el martes a las 21hs Argentina, dándonos como resultado cuatro días de mínimo 6 horas de transmisión cada uno. Las transmisiones en vivo podrán disfrutarse desde Twitch y Youtube por los canales oficiales del evento.

Desde El Cubil Del Mal los invitamos a seguirnos en Twitter e Instagram donde vamos a estar haciendo una cobertura de los principales anuncios. Siendo los remanentes de un evento que supo tener al mundo en velo hace algunos años, esperamos con ansias compartir esta edición de la manera que mejor sabemos con todos ustedes.