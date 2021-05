Desde Buenos Aires, llega un camión para llevarse las "Botellas con Amor"

El proyecto de "Botellas con Amor" comenzó hace ya casi dos años inspirado en otro similar que se estaba realizando en Colombia.

"Partiendo de esta idea, convoqué a personas en las redes y aparecieron todas mujeres con las que nos pusimos a trabajar inmediatamente. Fuimos el primer grupo en enseñar a separar los residuos y crear conciencia. Hicimos docencia en jardines de infantes y escuelas. Así fue como casi todo Bahía se puso a llenar en sus casas las famosas botellas, que soñamos serían recicladas en nuestra ciudad. Reciclarlas no es un emprendimiento millonario pero se necesitaban voluntades políticas. Tocamos puertas de grandes medianas y pequeñas empresas de Bahía Blanca, también en el municipio, pero en este último se nos cerraron en las narices", contó Mónica "Monona" Romero.

La gente que encaró este proyecto -de las que actualmente quedan Florencia Moro, Patricia Hornos, Virginia Palacios y "Monona" Romero- con el objetivo de evitar tirar a la basura bolsas, paquetes de fideos, arroz, polenta, galletitas, envoltorios de golosinas, palitos de chupetín, bolsas de carnicería y sachet de leche –previamente enjuagados- entre otras cosas, le propuso a la comunidad bahiense "encapsular" estos envoltorios para luego ser reciclados.

"Luego de infinidad de reuniones de hacer notas en los medios y de salir a la calle, a concientizar, a entregar plantas a cambio de botellas llenas de plásticos los fines de semana, a dar charlas a las escuelas y jardines, etc. quedó todo en la nada. Esos plásticos son de todos, cómo puede ser que a quienes toman decisiones no les interese el tema? Se dieron cuenta que últimamente somos los particulares, personas comunes y silvestres quienes ponemos el cuerpo, alzamos la voz e intentamos resolver los desmanejos y desatinos que se cometen en esta ciudad cada vez menos amigable con el planeta?", agregó Virginia Palacios.

Pero, de tanto buscar quien pudiera darle el final ecológico que buscaban, lograron llegar a la 'Fundación Llená una Botella de Amor', de Bernal, quienes el próximo domingo 16 vendrán a llevarse todas las botellas en un camión que estará emplazado en el parque campaña del desierto en Alsina y Fortaleza Protectora, entre las 15 y las 18.

"Nuestro proyecto se encuentra en un standby. No renunciamos a botellas con amor de ninguna manera. Pensamos que es la mejor manera de descartar los plásticos para que vayan directamente a reciclado, convertidas en otros artículos plásticos o chipeadas e incorporadas al asfalto, este último es un proyecto que deseamos llevar a cabo en un futuro cercano. Por el momento las botellas llenas de plástico no tienen quién las acepte en bahía blanca. Ni siquiera la planta de reciclado de Cerri, donde el director de la Cooperativa se negó a recibirlas pues abrirlas para separar sus plásticos "era mucho trabajo", a pesar de tener la gente, el espacio y las sierras necesarias para hacerlo en el predio que les cede la municipalidad, pero estas botellas por lo menos tendrán el final adecuado. De todos modos, me gustaría remarcar la alegría y el amor con que la gente rellenaba y venía a entregar las botellas", destacó Monona.