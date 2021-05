Boca, Barça-Aleti, Inter campeón y otra noche de NBA con Campazzo y Deck

Automovilismo

- El Turismo Carretera comenzará a desandar el quinto capítulo de su calendario 2021, a disputarse en el circuito entrerriano de Paraná:

11.06, primer entrenamiento

12.51, segundo entrenamiento

15.50, clasificación

- La Fórmula 1 llevará adelante la cuarta cita, con el Gran Premio de España en Montmeló:

10.00, clasificación

Básquetbol

- Retoma la actividad en la Liga Argentina, con tres juegos de la Zona Sur en la sede de Concordia:

15.00, Parque Sur vs Quilmes MDP

17.30, Rocamora (Rodrigo Gerhardt) vs Ciclista J

20.00, Estudiantes C vs Estudiantes O

- Se jugará un partido en la Liga ACB española:

13.00, UCAM Murcia vs Unicaja Málaga

- Siete juegos le darán vida al sábado de NBA:

20.00, 76ers vs Pistons

20.00, Pacers vs Wizards

20.30, Raptors vs Grizzlies

23.00, Jazz vs Rockets

23.00, Warriors vs Thunder (Gabriel Deck)

23.00, Trail Blazers vs Spurs

23.00, Nuggets (Facundo Campazzo) vs Nets

Fútbol

- Se pondrá en marcha la 13º y última fecha de la fase regular de la copa de la Liga Profesional:

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

13.00, Godoy Cruz vs Banfield

15.30, At. Tucumán vs Defensa y Justicia

15.30, Gimnasia LP vs Vélez

18.00, Patronato vs Boca

- Comenzará la sexta fecha del torneo de primera división de AFA en la rama femenina:

10.15, Boca vs El Porvenir

11.00, SAT vs Gimnasia LP

15.00, Villa San Carlos vs Independiente

15.30, Def. de Belgrano vs Dep. Español

15.30, Comunicaciones vs Rosario Central

- Continuará la novena fecha en la Primera Nacional:

14.30, Belgrano vs San Martín T

15.00, Tristán Suárez vs Independiente Rivadavia

15.00, Dep. Morón vs Brown PM

15.30, Ferro vs At. Rafaela

16.00, All Boys vs Instituto

- Dará inicio la quinta fecha en el Torneo Federal A:

16.00, Crucero M vs Defensores P

16.30, Estudiantes SL vs Ferro GP

- La Premier League ofrecerá hoy cuatro partidos:

08.30, Leeds United vs Tottenham

11.00, Sheffield United vs Crystal Palace

13.30, Manchester City vs Chelsea

16.15, Liverpool vs Southampton

- En tanto, en la Liga de España se disputarán cuatro juegos:

09.00, Alaves vs Levante

11.15, Barcelona vs Atlético Madrid

13.30, Cádiz vs Huesca

16.00, Athletic Bilbao vs Osasuna

- Mientras que la Serie A italiana pondrá en escena hoy otros cuatro encuentros:

10.00, Spezia vs Nápoli

10.00, Udinese vs Bologna

13.00, Inter vs Sampdoria

15.45, Fiorentina vs Lazio