De la Torre: "El gobierno paga las consecuencias de los errores que cometió el año pasado"

El ex jefe de Gobierno de María Eugenia Vidal, Joaquín de la Torre opinó que el gobierno "paga las consecuencias" de haber cometido errores durante la administración de la primera ola de coronavirus y de haber paralizado el país durante 7 meses y cree que el giro a la izquierda del Frente de Todos genera espacio para un peronismo de centro que vuelva a representar a "quienes trabajan y dan trabajo".

"En este momento el gobierno nacional está apretado porque paró la economía durante 7 meses en 2020 con la falsa dicotomía de salud contra economía, cuando en realidad debería haber evaluado medidas teniendo en cuenta todos los aspectos de la vida de las personas. Tanto el trabajo como la salud son ejes fundamentales para cualquier argentino", dijo en diálogo con "La Nueva".

Luego defendió la presencialidad en las escuelas y opinó que "no se pudo demostrar que los colegios generen más contagios y que además para muchísimos chicos que no tienen acceso a computadoras la educación virtual prácticamente no existe".

"Hay que resguardar las clases y darle educación a los chicos, sobre todo a los que no tiene la opción de ir a instituciones privadas o que no tienen elementos para conectarse a internet", sostuvo.

Por último manifestó que el giro a la izquierda del kirchnerismo y buena parte del Frente de Todos abre las puertas a otras opciones justicialistas.

"Hay que volver a levantar las banderas del trabajo y la educación que dieron origen al movimiento peronista y volver a representar y valorar a lo trabajadores y a quienes generan puestos de empleo", opinó.