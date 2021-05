La final de la Liga Nacional de básquet, Villa Mitre y mucha copa futbolera

Básquetbol

- Comenzará la final de la Liga Nacional, pactada al mejor de cinco encuentros, en cancha de Obras Sanitarias (Capital Federal):

18.00, Quimsa vs San Lorenzo

- Seguirá el desarrollo de la Liga Argentina, con participación bahiense

Zona Sur

11.00, Lanús vs Rivadavia M

17.30, Parque Sur vs Estudiantes C

19.00, Del Progreso vs Atenas P (Gerónimo Rausch)

21.30, Deportivo Viedma vs Villa Mitre

Zona Norte

11.00, Salta Basket (José Luis Pisani) vs Tiro Federal M

19.00, Sportivo América (Franco Pallotti) vs Unión SF

- Se definen los últimos clasificados a las semifinales de la Euroliga:

13.45, Anadolu Efes (Turquía, 2) vs Real Madrid (España, 2)

15.45, Olimpia Milano (Italia, 2) vs Bayern Munich (Alemania, 2)

16.00, Barcelona (España, 2) vs Zenit (Rusia, 2)

- Se jugarán siete partidos en la NBA

20.00, Pistons vs Hornets

20.00, Cavaliers vs Suns

20.30, Bucks vs Nets

21.00, Pelicans vs Warriors

21.00, Heat vs Mavericks

21.00, Thunder (Gabriel Deck) vs Kings

23.00, Clippers vs Raptors

Fútbol

- Retoma la actividad en la Copa Libertadores, con el desarrollo de la fase de grupos

19.15, Atlético Mineiro (Brasil) vs Cerro Porteño (Paraguay)

19.15, Santos (Brasil) vs The Strongest (Bolivia)

19.15, La Calera (Chile) vs Vélez

21.30, Barcelona (Ecuador) vs Boca

21.30, Defensa y Justicia vs Palmeiras (Brasil)

21.30, Liga de Quito (Ecuador) vs Flamengo (Brasil)

- Lo propio ocurrirá con la Copa Sudamericana:

19.15, Metropolitanos (Venezuela) vs Aucas (Ecuador)

21.30, Melgar (Perú) vs Paranaense (Brasil)

23.00, Palestino (Chile) vs Newell’s

- Concluirá la quinta jornada en el torneo de primera división de AFA para la rama femenina:

15.00, Racing vs Boca

- Se completará la octava fecha en la Primera Nacional:

15.10, Villa Dálmine vs Defensores de Belgrano

- Se conocerá el primer finalista en la Champions League:

16.00, Manchester City (Inglaterra, 2) vs PSG (Francia, 1)