Un gran proyecto para una gran avenida y crece la preocupación por la Bahía "tuerta"

--Buen día, Juan. Me parece que lo que pasó el 25 de Mayo en Bahía no da lugar a que empecemos con nuestras habituales chanzas futboleras, ¿no?

--Tal cual, lo que pasó realmente fue una locura que pensábamos desterrada para siempre y que podría haber terminado con la vida de alguien.

--Me imagino que tendrás tu propia lectura del hecho…

--Mi opinión no deja de ser una más, pero ojalá esto haya sido obra de uno o más loquitos y que se esclarezca pronto. Eso sería lo mejor que podría pasar.

--Voy entendiendo pero explicate mejor...

--Si no fuese así quiere decir que actuaron profesionales en estas cuestiones y que todo lo que se sabe hasta ahora fue porque esos profesionales quisieron que se sepa, hasta incluso poniendo volantes para que todos hablemos de lo que esos planfletos decían. Insisto, si esto no fue obra de unos loquitos y no se descubre nada, el tema puede dar lugar a muchas interpretaciones. Pero insisto, por la magnitud del atentado estamos ante un hecho terrible que va de lleno contra la democracia y contra la sociedad.

--Vos que tenés de más memoria que yo, supongo que no tenés registro de un hecho similar...

--A ese mismo nivel, desde la recuperación de la democracia sólo me acuerdo de la bomba que destruyó el interior del edificio de la CGT, en Mitre y Rodríguez, el 30 de marzo de 1987. La explosión nunca fue aclarada. Luego recuerdo otros, claro, pero de mucha menos magnitud.

--Contame.

--Me acuerdo los casos del francotirador, un estudiante universitario que a fines de 1995 mantuvo en vilo durante un mes a la policía al comenzar una serie de ataques con un arma de fuego contra vehículos y domicilios de vecinos y políticos radicales.

--Me acuerdo, uno de ellos Raúl Woscoff.

--Sí, pero súmale también a Juan Carlos Cabirón, Oreste Retta y Carlos Carignano. Finalmente el joven de 25 años fue arrestado y creo que estuvo preso un par de años. Pero hubo otro hecho que para mí fue más grave, aunque no se puede equiparar al atentado del martes pasado.

--¿Cuál?

--El incendio intencional que sufrió, en 2005, el entonces jefe del bloque de concejales de la UCR, Norberto Martínez, el cual nunca se esclareció. El saldo fue una ventana y su persiana íntegramente quemadas, el cielorraso destruido, paredes internas y externas ennegrecidas, al igual que las veredas, y muebles quemados.

--Volvamos al hecho de Donado y Beruti, más allá de la gravedad y del avance de la investigación, algo más te debe andar dando vueltas por la cabeza...

--Mmm... Hay un tema relacionado que me genera preocupación --no solo a mí sino a varias autoridades-- y del que se habló por estas horas en distintos medios.

--Ni idea...

--Me refiero a la falta de cámaras de seguridad pública en algunos lugares o su funcionamiento deficiente.

--Claro, leí que en esa esquina directamente no hay.

--Así es. Está claro que no puede haber una cámara en cada esquina, pero me enteré de que personal de la comisaría Primera hizo un relevamiento y que al menos 4 de las 5 cámaras ubicadas en esa zona de la ciudad no tienen registros de la hora del hecho.

--Ufff.

--Sí, me nombraron las de Darregueira y O’Higgins, España y Beruti, Saavedra y O’Higgins y Chile y Donado. Ninguna estaba activa, al menos al momento del delito. Sí andaba la que está ubicada en el cruce de Chile/Sixto Laspiur y la avenida Colón.

--No es poco.

--Y te digo más, en otros sectores de la ciudad tampoco estaban activas o no tenían registro de interés cuando, por ejemplo, las necesitó la DDI para tratar de esclarecer delitos contra la propiedad.

--¿Cuáles?

--Por ejemplo, la de la avenida Colón y Vicente López, que fue consultada el 21 de abril, luego del asalto a las oficinas contables de José Conget, en el edificio de Drago 26, o una en la zona de Estomba y Maldonado, que se fue a buscar tras una reciente entradera en una vivienda.

--¿Alguna más?

--Esta no la tengo confirmada, pero un vigi conocido también me comentó que hace unos días no estaba operativa la de Zelarrayán y El Resero, a 100 metros del puesto de frutas y verduras que estaba en Zelarrayán y Fortinero y fue incendiado.

--Evidentemente hay problemas.

--Está claro. De hecho me dicen que en diciembre pasado, cuando fue a presentar el presupuesto del área, el subsecretario de Seguridad, Emiliano Álvarez Porte, ante consultas de concejales de la oposición reconoció que, de las 450 cámaras que tenían en ese momento la ciudad, algunas habían perdido vigencia o salían de servicio temporariamente, muchas veces por cortes de luz u otras interrupciones del servicio. Y también admitió que Bahía necesitaría unas 750 para estar bien cubierta.

--Lo escuché por estas horas al funcionario municipal que citás, y volvió a negar que las cámaras estén fuera de funcionamiento, aunque sí que necesitan una logística, con grúa y operarios, para ponerlas de vuelta en marcha cuando, por ejemplo, se corta la energía en su sector. Seguramente será un tema a revisar.

--Sí, de hecho me dicen que fue uno de los puntos que se abordó en la reunión de la cúpula policial el día del ataque al local partidario, con quejas de parte de varios comisarios, y que también desde algunos sectores de la Justicia han manifestado su disconformidad con la situación -no descartaban hacer una presentación formal en Alsina 65-, por no contar a pleno con una herramienta vital para las investigaciones.

--Bueno, ya nos extendimos bastante sobre este tema, así que tratá de sorprenderme con algo nuevo.

--Traje algo que te va a interesar, porque hace tiempo venimos hablando del tema y ahora hay novedades positivas.

--Bueno, avanti entonces...

--La Muni reflotó el proyecto de remodelación de avenida 14 de Julio.

--Muy buena noticia, hace como 20 años que venimos con el tema y no pasa nada.

--Sí, me contaron que se avanzó bastante en la posibilidad de lograr alguna financiación y se está trabajando, al menos en una primera etapa, en un buen proyecto que abarcaría cinco cuadras, desde donde termina el predio de ABSA, calle Victorica, hasta la Iglesia de Los Mormones, es decir, unas cinco cuadras.

--¿Tenés idea de qué piensan hacer?

--Por lo que pude averiguar quieren eliminar el bulevar, ensanchar la avenida, efectuar dársenas de estacionamiento.

--Es decir, parte del proyecto original...

--Claro, ese era mucho más extenso, pero ahora se apuntará a ese sector, que es uno de los dos más complicados, con un movimiento comercial impresionante.

--Siempre se dijo que esa gran obra escapaba a las posibilidades de presupuesto oficial. ¿Me querés decir quién va a poner la plata?

--Se avanzó mucho y es muy posible que haya algunos fondos de Nación más otros municipales. Por suerte, según me aseguran, se dio un paso muy importante para empezar a concretar el anhelado ensanche y mejora de 14 de Julio. Esta semana terminan el proyecto y muy pronto la obra será anunciada por el intendente.

--¿Pensás que los trabajos comenzarán este año?

--Esa es la idea...

--Bueno, pasemos a nuestros habituales temas comerciales. Todo una lágrima, ¿no?

--Y sí, pero empecemos con algo positivo mejor.

--Dale.

--Como dijo “Quique” el jueves a la noche, en su programa Enfrentados, que en medio de tanta malaria aparezca una empresa tomando 40 empleados es una tremenda noticia.

--Tal cual, pero dame más datos.

--Mc Donalds incorpora 40 empleados, pero no sólo para su local del centro, sino para los dos kioscos barco que explotará.

--¿Dónde?

--En avenida Alem, a la altura de IREL, plaza de Villa Mitre y Alsina y Chiclana. En tanto, las cafeterías pastelerías Cla y Yael Hecker van a Colón y Chiclana y Colón y Vieytes, respectivamente. Estos negocios también tomarán entre 3 y 4 empleados cada uno.

--Sinceramente fue una muy buena movida de la Muni porque apuntó no sólo a establecer lugares gastronómicos, sino a recuperar parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad en lugares que hace muchos años están abandonados. Los dos que quedaron vacantes (plaza Brown y Estación Sud) saldrán a licitación en la segunda vuelta.

--Si le sumás los carritos del Parque de Mayo, cuántos puestos de trabajo requerirán.

--Estimo, por lo que vengo averiguando, que todos estos locales, es decir, los carritos y los kioscos barcos, demandarán entre 90 y 100 empleados.

--Ya que hace un minuto mencionaste a la Villa, ¿qué me decís del exabrupto de los propietarios de una cervecería de calle Garibaldi instando a la gente a no cumplir el aislamiento y consumir?

--Una barbaridad. En sus redes sociales pusieron: “¿Qué pasa?, abrimos defendiendo nuestro negocio ¿y la gente no sale? Si la gente sigue acatando, esto no tendrá retorno. Los comercios necesitamos de la concurrencia de ustedes”. Entiendo la necesidad, de hecho desde esta columna venimos insistiendo en el terrible panorama que sufren los emprendedores que ven cómo la pandemia les devora su capital mientras otros sectores, sobre todo el estatal, tienen sus ingresos asegurados.

--Fijate la campaña que iniciaron los empresarios de hoteles, restaurantes y bares con imágenes donde piden abrir porque sin trabajo no hay futuro y señalan que en los restaurantes no hay contagios y que ya lo han demostrado.

--Y sí... Por eso siguen las bajas de negocios, uno de los últimos más conocidos en despedirse fue la tradicional panadería y confitería Medialunas Marplatenses, con casi 50 años de historia en calle Rondeau.

--Otra vez volvemos al tema de siempre, la pandemia que se lleva muchas vidas y la economía que también arruina muchas otras.

--Tal cual, y ya que tocaste el tema de salud no puedo dejar de mencionar la enorme pérdida de un gran compañero como el contador Roberto Silva, gerente general de LU2, víctima del Covid - 19.

--Es verdad, nuestro más sentido pésame a la familia del Negro y el mayor acompañamiento en tan difícil momento.

--Resulta muy contradictorio ver a mucha gente asustada, con mucho miedo por el avance de la pandemia, mientras que otros viven como si nada. El otro día, en el Paseo de las Esculturas, me llamó la atención ver bastante gente sin barbijo. Menos mal que ahora empezaron a llegar bastantes vacunas, fijate que varias docentes conocidas que estaban en lista de espera ya tienen turno para vacunarse.

--¿El comercio cumplió lo que dispuso el gobierno?

--Obviamente siempre está el que sotto voce atiende a algún cliente dentro del local, pero la gran mayoría acató el confinamiento.

--¿Algún otro tema? ¿Del Concejo tenés algo?

--Primero que resultó una muy buena decisión la del Compa y los presidentes de bloque de realizar una sesión especial, sin público y con las medidas de prevención adecuadas, donde todos repudiaron el atentado a La Cámpora.

--¿Y segundo?

--Me pareció positivo que Lucía Martínez Zara (Frente de Todos) y José López (Juntos por el Cambio), avanzaran en un proyecto conjunto para sumar más instituciones dependientes de la subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que se beneficiarán con un fondo creado el año pasado con recursos del Plan de Regularización de Deudas, ahora extendido.

--Bueno, ¿levantamos campamento?

--Sí dale, que hay que prender el fuego y ya es tarde.

--Ok, nos vemos en una semana. Y a seguir cuidándose. No queda otra.